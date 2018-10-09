9 октября: Улыбчивые супергерои и великая сила соцсетей

Доброе утро! Ныряйте и взбодритесь!

Погода на сегодня:

Прохладно, но солнечно!

Ура, начинается бабье лето:

Начнем день с неистовой милоты.

Этот мужчина три года назад потерял любимую собаку. И тут вдруг встретил ее на улице Тбилиси! Послушайте, счастливая собака прямо ругается по-грузински: где ты был столько времени, хозяин?!

Новости!

Французский видеоблогер Луи, автор канала republicattak, подвергся нападению — из его дома вынесли все LEGO-модели по «Звездным Войнам», которые он собирал больше 14 лет. Мужчина был так расстроен произошедшим, что записал «прощальный ролик»: в нем он плачет и заявляет, что воры разрушили хобби всей его жизни, ведь восстановить коллекцию ему уже не под силу. Но сила интернета велика — история получила свой счастливый финал! Неравнодушные пользователи решили помочь парню. В твиттере люди начали обращаться к компании LEGO с просьбами возместить ему детали, кто-то предлагал отдать свои модели: «Эй, парень, я видел твоё видео и моё сердце разбито. У меня есть „Сокол Тысячелетия“ из твоей коллекции. Без коробки. Я построил его несколько лет назад, и он просто стоит на полке, я хотел бы отправить его тебе, чтобы восстановить коллекцию». Кроме того, был организован сбор средств для блогера на сайте GoFundMe. Там набралось более $18 000 (при цели в $1 000)! Эта сумма способна полностью финансово восстановить коллекцию. Луис поблагодарил доброжелателей за помощь в твиттере: «Я на самом деле чувствовал себя таким одиноким, когда обнаружил ограбление, поэтому записал видео: хотел выразить чувства для горстки людей, которые знают, что это значит. Я правда удивлён тому, насколько вы сострадательные, ребята, не ожидал ничего подобного. Не знаю, как реагировать. „Большое спасибо всем“ — это предложение слишком бедное, чтобы описать слова и чувства, которые сейчас во мне. Не знаю, как выразить благодарность за ваши добрые слова и поступки». Вот то самое «прощальное видео», которое стало началом такой замечательной и греющей душу истории. А ниже — несколько видео с канала Луи, чтобы вы могли оценить масштаб случившегося.

Еще одна история о неравнодушии. Москвич Евгений Лебедев написал в фейсбуке российскому отделению IKEA просьбу вернуть в продажу плюшевых зайцев или подсказать, где можно найти такие игрушки. Дело в том, что его собака Джейк обожает своего зайчика и не хочет играть с другими игрушками. Он подчеркнул, что это не шутка, поскольку «собакен без них грустит». «Когда Джейка привезли нам домой, он в первые пять минут схватил зайца, спотыкался об уши, но упорно его нес и радостно грыз. За четыре года он сгрыз где-то 10 зайцев, ни одного стула или провода, только зайцы. Он играет с зайцем, спит с зайцем, бегает с зайцем. И вот, зайцев больше нет. Есть крысы, медведи и другие игрушки. Но это всё не зайцы. Собака с ними не играет, ему нужен его заяц, к которому он привык за 4 года», — написал Евгений. В IKEA помочь ничем не смогли: заяц снят с продажи… Однако в комментариях под публикацией Лебедева многие оставили ссылки на Avito, Amazon и иные онлайн-площадки. Также появились десятки предложений выслать ему зайцев. Короче, без зайцев Джейк не останется. Слава соцсетям!

Ну и хватит слезных рассказов. Дальше просто мировой рекорд: на аукционе Bonhams в Эдинбурге, Шотландия была продана самая ценная бутылка виски за всю историю человечества — за $1 100 000! Этот Macallan был дистиллирован в 1926 году и до 1986 года хранился в бочке. Всего на розлив ушло 24 бутылки, и никто не может с уверенностью сказать, сколько из них сохранилось на сегодняшний день. Еще в 80-х итальянский художник Валерио Адами разработал и подписал этикетки для 12 из них. Остальные украсил британский художник Питер Блейк (одна из известнейших его работ — обложка альбома «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» бессмертных The Beatles). В этом кроется секрет такой высокой стоимости виски. Та бутылка, которая сейчас побила мировой рекорд, с этикеткой авторства Адами. Но возможно, следующий рекорд случится совсем скоро — на аукцион, который пройдет 13 октября, уже была выставлена бутылка, подписанная лично Блейком, и специалисты прогнозируют, что ее цена составит порядка $1 200 000.

Музыкальная пауза.

«Венома» уже смотрели? На днях Eminem выпустил клип на саундтрек к этому фильму. Он получился довольно мрачным: по сюжету в городе бродит вирус, который вселяется в людей, однако всем благополучно удается от него избавиться, передав другому, и только рэпер на последних секундах видео превращается в Венома.

Видео для фанатов кино.

В издании INSIDER рассказали об интересных подробностях создания звуковых эффектов для хоррора «Тихое место». Несмотря на то, что фильм вышел действительно «тихим», шумовикам нашлось над чем попотеть.

Вот видео с русскими субтитрами:

А вот оригинальная версия:

И трейлер самого ужастика для фанатов этого жанра:

В галерее продолжаем тему кино.

После выхода первого трейлера «Капитан Марвел», сольного фильм о девушке-супергерое, фанатам ужасно не понравилось, что главная героиня, которую сыграла Бри Ларсон, совсем не улыбается.

В итоге они даже нарисовали ей улыбку с помощью фотошопа. И поделились картинками в соцсетях. Актриса решила ответить троллям их же «оружием»: с помощью фотошопа она «заставила» улыбаться и других супергероев Marvel: Доктора Стрэнджа, Тора, Железного Человека и других. А также Бри Ларсон заявила, что не будет улыбаться только для того, чтобы угодить кому-то: «Срочные новости: ты можешь быть собой! Это означает, что вы можете улыбаться, а можете не улыбаться. Вы можете делать только то, что вы хотите. Если кто-то говорит вам что-то другое, просто не верьте им!». Вскоре с своеобразному «флешмобу» присоединились и другие пользователи сети.