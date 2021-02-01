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Утро в Туле
1 февраля: LEGO с героями русских народных сказок и холодец в виде Дарта Вейдера и R2-D2

1 февраля: LEGO с героями русских народных сказок и холодец в виде Дарта Вейдера и R2-D2

Доброе утро! Начинаем новый день (и новый месяц) с порции хороших новостей. Поехали!

 

О погоде. Сегодня в Туле температура воздуха опустится до -6 градусов Цельсия.

 

Художник из Петербурга Артем Бизяев предложил на сайте Lego Ideas идею набора по мотивам славянских сказок. Инициатива за 16 часов набрала в свою поддержку 10 тысяч голосов, необходимых для того, чтобы компания рассмотрела предложение петербуржца.

«Разрешите представить вам самого известного, самого харизматичного, самого обожаемого персонажа славянских сказок! Баба-яга! Не пугайтесь ее устрашающего вида, ведь Баба-яга хоть и очень неприятная, но справедлива и готова помочь путникам, которые вошли в ее лес. Яга живет в старой избе на куриных ножках. Вы видели что-то подобное?» — говорится в описании проекта.

Помимо Бабы-яги Бизяев предлагает добавить в набор Василису Прекрасную, кота Баюна и избушку на курьих ножках.

Проект набора, согласно условиям конкурса Lego, может быть отклонен, если в сюжете есть позитивный образ вредных привычек, насилия или из-за «отсутствия играбельности». Среди других предложений Бизяева — набор по игре The Legend of Zelda и карта Средиземья.

 

Любимица подростков Ариана Гранде продолжает пробивать себе репутацию hot dirty singer, записав ремикс на довольно спорную композицию «34+35» из альбома Position (мы о ней писали). В новой версии градус сексуальности трека повышается с помощью «тяжелой артиллерии» в лице Doja Cat и Megan Thee Stallion. Сегодня слушаем Ariana Grande — 34+35 (Remix) feat. Doja Cat and Megan Thee Stallion.

 

Отчим фанатки «Звездных войн» нашел ее силиконовые формочки в виде персонажей космической саги. Печь он ничего не стал — просто залил в них холодец. Так мир увидел желеобразного Дарта Вейдера и набитого мясом R2-D2.

По словам падчерицы, она на него не в обиде — формочки всего-то нужно избавить от холодца и хорошенько отмыть. Отчим остался доволен как результатом, так и «произведенным фурором».

 

Собаки — настоящие друзья человека. И это касается не только взрослых, но и детей. Между животными и маленькими людьми порой создаётся такая крепкая связь, что кажется, будто они дороже друг другу, чем родственники. Мы собрали для вас несколько примеров трогательной и нежной дружбы между детьми и собаками.

Хорошего дня и нежного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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