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Утро в Туле
26 октября: мемы с котиками помогают при стрессе и мальчик, который показывает игрушки полицейским

26 октября: мемы с котиками помогают при стрессе и мальчик, который показывает игрушки полицейским

Доброе утро! Начинаем новый день и заряжаемся положительными эмоциями. А в этом нам помогут только хорошие новости. Поехали!

 

Вроде бы солнце есть, но как-то очень зябко. Сегодня в Туле облачно с прояснениями. Воздух в городе прогреется до +8, но ощущаться будет как 0 градусов.

 

Американские психологи выяснили, что просмотр мемов помогает лучше справляться со стрессом во время пандемии. Исследование опубликовал научный журнал APA PsycNet.

В эксперименте участвовали 748 человек со средним возрастом 42 года, которым показывали сотни мемов. Оказалось, что после просмотра смешных картинок люди чувствуют себя спокойнее и довольнее, у добровольцев выросла уверенность в своих возможностях победить коронавирус.

Картинки сортировали по нескольким критериям: изображен на ней человек или животное, старым или молодым был герой мема, касалась подпись пандемии или нет. Иногда на одних и тех же картинках была разная надпись — либо о коронавирусе, либо на другую тему.

Например, в одном меме использовалась фотография разгневанного кота. В одном случае надпись гласила: «Новое исследование подтверждает: кошки не могут распространять COVID-19, но если бы дали возможность…» В другом: «Новое исследование подтверждает: кошки не могут сломать вашу машину, но если бы дали возможность…»

Мемы с шутками про COVID-19 оказались более эффективными в борьбе со стрессом, чем любые другие. Кроме того, люди, которые смотрели милые фотографии со щенками или котиками, почти не думали о пандемии, даже если надпись ее касалась.

 

Сегодня слушаем Constantine и Иван Дорн «Мозоль».

 

Полиция Новой Зеландии выложила видео со звонком от четырехлетнего мальчика, который просто хотел показать свои игрушки. Несмотря на ложный вызов, один из офицеров, находившихся поблизости, приехал к нему. Об этом сообщает CNN.

Во время звонка мальчик обратился к «полицейской леди» и уточнил, может ли он кое-что ей показать. «У меня есть для вас игрушки. Приезжайте и посмотрите на них!» — сообщил ребенок, после чего телефон отобрал его отец. Он заявил, что чрезвычайной ситуации нет.

Оператор 111 разослала наводку на мальчика и попросила съездить к нему посмотреть на игрушки. На это согласился офицер Курт. Он показал ребенку полицейскую машину, а также подтвердил, что игрушки «действительно крутые».

Офицер также поговорил с мальчиком и его родителями, рассказав, в каких ситуациях нужно звонить 111. И хотя служба не поощряет такие звонки, но это было слишком мило, чтобы не рассказать, заявили в полицейском управлении.

 

Заядлые хулиганы и нарушители общественного порядка есть не только среди людей, но и среди животных. И больше всех об этом знают владельцы хвостатых негодников – ведь именно им приходится наводить чистоту после погромов своих любимцев, охранять новогоднюю елку и сторожить еду от покушения питомцев.

Хорошего дня и умиротворенного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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