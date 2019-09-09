блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
9 сентября: пьяные еноты и собака, достойная Оскара

9 сентября: пьяные еноты и собака, достойная Оскара

Доброе утро! Проснуться и отойти от праздников поможет утренняя зарядка.

 

В ближайшие пять дней синоптики обещают наипрекраснейшую погоду.

 

Собака признана королевой драмы в социальных сетях после того, что она устроила во время стрижки когтей. Достойно Оскара!

 

 

А по столице Канады разгуливают пьяные еноты. Несколько жителей города утверждают, что неоднократно видели зверьков в таком состоянии. Профессор биологии местного рассказал, что одной из причин странного поведения могли стать забродившие фрукты, упавшие с деревьев. Их сок мог вызвать у животных состояние опьянения. 

 

Англичанин целый месяц пытался намекнуть подруге на предложение руки и сердца, но она так и не поняла этого. Мужчина выбрал очень оригинальный способ, он просто носил кольцо с собой и ждал подходящего момента. Каждый раз, когда эта мысль приходила к нему в голову, он  фотографировался с кольцом в руке, пока девушка была занята своими делами.

Что он только не делал: клал кольцо в ладонь спящей девушке, подкидывал его в шкатулку с драгоценностями. Мужчина решил, что будет делать фотографии до тех пор, пока девушка не догадается о его намерениях.

В итоге он все-таки сам признался девушке в своих намерениях и к этому моменту накопил приличный фотоальбом своего «оригинального» предложения.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип АИГЕЛ.

 

В галерее сегодня фотографии необычного кафе в Корее, которое выглядит как нарисованное.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +3
6 сентября: Индийцы высадились на Луну и необычный способ парковки
6 сентября: Индийцы высадились на Луну и необычный способ парковки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.