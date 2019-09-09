9 сентября: пьяные еноты и собака, достойная Оскара

Доброе утро! Проснуться и отойти от праздников поможет утренняя зарядка.

В ближайшие пять дней синоптики обещают наипрекраснейшую погоду.

Собака признана королевой драмы в социальных сетях после того, что она устроила во время стрижки когтей. Достойно Оскара!

Good boy dislikes his nails being trimmed. But the theatrics. Dead!



Dogs, bruh...???????????? pic.twitter.com/PMtmSg0WeQ — Rex Chapman???? (@RexChapman) September 5, 2019

А по столице Канады разгуливают пьяные еноты. Несколько жителей города утверждают, что неоднократно видели зверьков в таком состоянии. Профессор биологии местного рассказал, что одной из причин странного поведения могли стать забродившие фрукты, упавшие с деревьев. Их сок мог вызвать у животных состояние опьянения.

Англичанин целый месяц пытался намекнуть подруге на предложение руки и сердца, но она так и не поняла этого. Мужчина выбрал очень оригинальный способ, он просто носил кольцо с собой и ждал подходящего момента. Каждый раз, когда эта мысль приходила к нему в голову, он фотографировался с кольцом в руке, пока девушка была занята своими делами.

Что он только не делал: клал кольцо в ладонь спящей девушке, подкидывал его в шкатулку с драгоценностями. Мужчина решил, что будет делать фотографии до тех пор, пока девушка не догадается о его намерениях.

В итоге он все-таки сам признался девушке в своих намерениях и к этому моменту накопил приличный фотоальбом своего «оригинального» предложения.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип АИГЕЛ.

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