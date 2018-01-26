26 января: А ваша кошка или собака умеет предсказывать погоду?

Доброе утро! Ничего себе, снова пятница! Недели после новогодних каникул летят просто с космической скоростью...

Что будем делать на выходных? Выбирайте: Паук, козочка Злата, "Анна Каренина" в комиксах... Подробности - в нашем еженедельном обзоре:

Погоду обещают восхитительную, так что всем обязательно ГУЛЯТЬ!!!

Кстати, о погоде. Нашли для вас интересные народные приметы, по которым можно предсказать, что нас ждет в ближайшее время. И утереть нос всем этим пафосным синоптикам.=)

Итак, по народному календарю 26 января - это Ермилов день. С ним и с домашними животными связаны две приметы:

Если кошка мордочку прячет — быть морозу.

Если собака лежит, свернувшись — к холоду, а если вытянувшись — к теплу.

Рассказывайте, как там ведут себя ваши звери?

Попробуем составить свой прогноз!!!

Как должна выглядеть любая пятница? Идеальный случай - это когда вот так: просто лежишь и ничего не делаешь...

Хотите ВЗБОДРИТЬСЯ? Тогда посмотрите вот это.

Японский турист решил искупаться в Якутии при температуре минус 60 градусов. При просмотре хочется заверещать так же, как и главный герой ролика, чесслово:

Новости!

Ralph Lauren занимается имиджем американских олимпийцев. И для грядущей Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане компания разработала систему отопления, встроенную в куртку. Она состоит из проводящих чернил, подкладки и аккумулятора. У нее есть два режима обогрева: сильный и слабый. В первом случае аккумулятор может подавать тепло на протяжении пяти часов, во втором — до 11. «Тепло подается незамедлительно, и это лучшее в этих куртках, учитывая, как низко может упасть температура в Пхенчхане», — сообщил канал CNN. Одно малююююсенькое замечание: в дни проведения Олимпиады в Пхенчхане ожидаются температуры около 0 градусов днем и до -10 по ночам.......

Кое-что еще про Олимпиаду. Компания Samsung представила эксклюзивную версию Galaxy Note8 для участников зимних Олимпийских игр-2018. Спецверсия смартфона оснащена стеклянной задней панелью в ярко-белом «зимнем» цвете; на ней также можно заметить эмблему Олимпийских игр — 5 золотых колец в два ряда, символизирующие союз пяти частей света и всемирный характер Игр. В остальном — это обыкновенный Galaxy Note8 (не считая предустановленных тем оформления в стиле зимних Олимпийских игр в Пхенчхане). Samsung раздаст 4 000 таких устройств участникам Игр, а также сотрудникам МОК и комитету Олимпийских игр в Пхенчхане, до старта соревнований 9-го февраля текущего года. Все участники Паралимпийских зимних игр также получат эксклюзивные Galaxy Note8 с паралимпийской символикой.

Восхитительная история из Санкт-Петербурга, которая особенно понравится нашим фанатам "Уличной моды" от Myslo. В общежитии одного из колледжей обнаружили женщину, которая уже 20 лет притворяется студенткой, чтобы занимать комнату. Причем в ходе разбирательства выяснилось, что дама изначально не имела никакого отношения к учебному заведению, и в общежитие она заселилась по знакомству. Примечательно, что у женщины есть жилплощадь в Петербурге, а свое нежелание проживать в этой квартире она объяснила тем, что общежитие колледжа очень удобно расположено. Ну это все детали, а самое главное: как за 20 лет никто не понял, что она не студентка КОЛЛЕДЖА?! Вот уж где точно будешь выглядеть на -дцать лет моложе, чем на самом деле! Срочно эту мадам в нашу "Уличную моду" - восполним дефицит таких персонажей!!!

Музыкальное пауза!

Сегодня - отличный саундтрек к чудесным зимним пейзажам за окном. На русском и английском языках - кому как больше нравится:

Залипательное видео. Отвлекитесь от рутины уже наконец - пятница, сегодня можно!

Будем смотреть, как лопаются кукурузные зерна. В слоу-мо:

В галерее - невозможная милота: корги!!!