25 декабря: Merry Christmas!

Доброе утро! С Рождеством тех, кто отмечает этот праздник сегодня. И с последним понедельником этого года всех остальных!

Предновогодняя неделя погодой, увы, не порадует. Снова «плюс». По крайней мере, так прогнозируют наши любимые синоптики. Хоть бы они ошибались!..

Начнем с милоты: новости из зоопарка Цинциннати!

Маленькая Фиона, которой скоро исполнится годик, отметила свое первое Рождество:

Время для рождественских новостей!

Билл Гейтс, один из самых богатых людей в мире, ежегодно принимает участие в игре «Тайный Санта» на Reddit и одаривает случайного пользователя разными приятностями. В 2017 году ему досталась пользовательница Reddit под ником VivetteLLC, которая рассказала в анкете «тайного Санты» о большой любви к котам. Поэтому Гейтс подарил ей «самого большого кота, которого смог найти» — 13-килограммовую плюшевую игрушку Пушина, персонажа книжек и стикеров на Фейсбуке. Также VivetteLLC получила сертификаты о пожертвованиях на благотворительность от её имени на сумму 750 долларов. Это традиция сооснователя Microsoft: каждый год он делает взносы за тех, кто ему попался на Reddit. Несмотря на анонимность «тайного Санты», Гейтс подтвердил с помощью фото, что подарок действительно от него. В числе других подарков, доставшихся пользовательнице Reddit от Гейтса:

Книга о приютах для кошек с запиской внутри;

книга о том, как запустить свой стартап;

снежный шар с игрушечным котёнком внутри;

японская кукла Дарума;

футболка её любимой рок-группы;

сувениры, связанные с сериалом «Доктор Кто»;

свиток с картой Скайрима из игры The Elder Scrolls V: Skyrim;

сертификат на 150 долларов в магазин одежды.

Хорошо, когда твой твой "тайный Санта" - это Билл Гейтс!

Джулиен Бам из Германии вместо обычной рождественской ели придумал и воплотил в жизнь идею с летающей елью! С помощью какого-то запредельного количества воздушных шариков. Получилось очень эффектно:

Более длинная версия для дотошных. И тех, кто говорит по-немецки:

Еще одна необычная елочка. Аспирантка Саутгемптонского университета в Англии Катарина Мура создала рождественскую ёлку из стволовых клеток. Зелёные части «ёлки» — коллагеновые клетки (Мура придала им зелёный цвет при помощи компьютера — обычно коллагеновые клетки синеватого цвета), а красные — клетки жира, полученные из костного мозга. Также Мура создала из стволовых клеток рождественский венок.

И о необычном подходе к рождественским подаркам. Пользователь твиттера под ником DJ Sommers, живущий в Огайо, рассказал, что его родители всегда дарят учителям, которые ведут уроки у его младшего брата, подарки к Рождеству. В этом году они купили белое вино и наклеили на бутылки фотографии своего сына. Надпись на этикетке гласит: «Возможно, наш ребенок — одна из причин, почему вы пьете. Поэтому угощайтесь за наш счет». Отлично придумано, правда? Успеете воплотить в жизнь с учителями ваших детей! ;)

Музыкальная пауза.

На выходных в Санкт-Петербурге открыли после ремонта станцию метро "Лесная". В честь открытия устроили концерт - в вестибюле станции выступил ансамбль «Струны Петербурга» в составе двух скрипок, арфы, клавишных, виолончели и вокала. В программу включили произведения Баха, Пьяццоллы, авторские композиции музыкантов, а также джазовые и рок-баллады. Концерт предварил серию рождественских концертов проекта «Классика в темноте».

В честь снежных выходных - милейшее видео BBC.

Эта крошка встала на сноуборд за два дня до своего первого дня рождения. И у нее отлично получается!

А вы уже открыли сезон катания на лыжах/сноубордах/тюбинге? Если нет, поторопитесь: а то все растает...

В галерее имперские штурмовики ставят новогоднюю елку. Не задерживаемся, проходим дальше - в комментарии.