31 мая: Памятник кошельку и прыгучие рекордсмены

Доброе утро! Последние часы мая, нас ждет ЛЕТО!

Даже интересно, что нас ждет в июне?..)

Классный бодрящий рекорд!

Эти японские школьники побили рекорд Гиннесса по самым быстрым массовым прыжкам через скакалку.

За минуту 12 человек напрыгали

230 раз!

Завораживает:

И еще кое-что занимательное.

Мы частенько тут публикуем всякие новости, связанные с кубиком Рубика. Обычно это обновления рекордов по сборке головоломки или какие-то необычные обстоятельства, в которых люди собирают кубик.

Но в этом видео (пусть и уже довольно старом) происходит что-то невероятное: парень собирает кубик Рубика НОГАМИ всего за 29,77 секунды! Да это сверхчеловек какой-то, не иначе:

Новости! Сегодня все из России, это редкость для наших подборок:

Для юных волшебников: летом в Москве, в Государственном биологическом музее имени Тимирязева, откроется «Школа чудесного естествознания имени Гарри Поттера» для детей в возрасте от шести до десяти лет. Курс будет длиться всего полтора часа. В расписании значатся четыре урока: «Зельеварение», «Травоведение», «Магическая физика» и «Фантастические твари». Ведущие расскажут ученикам, откуда появились единороги и где можно встретить циклопов и гидр, а также обучат их необычным химическим превращениям и хождению сквозь стены. О том, как попасть в школу, читайте на сайте музея. Ну и ждите сову из Хогвартса, когда вашему ребенку будет 11!

В Ярославле появилась очень коварная скульптура: «памятник» потерянному бумажнику! Кошелек выглядит очень натурально, но на деле он представляет собой кусок железа, закрепленный в бетоне металлическим штырем метровой длины. Автор произведения уверен: пошевелить бумажник невозможно! Напротив памятника установили камеру, чтобы следить за реакцией прохожих. Теперь ждем, кто же станет ярославским «королем Артуром»!

В Уфе придумали печатать 3D-модели детей в утробе. За основу для скульптур берут результаты УЗИ. По словам создателя проекта Embryo 3D Ивана Гридина, на работу его вдохновила подруга, которая, будучи беременной, очень беспокоилась о здоровье плода и хотела увидеть его в подробностях, объемнее и понятнее, чем на УЗИ. Иван, занимавшийся 3D-печатью, предложил ей сделать модель ее будущего ребенка. Модели детей в утробе печатаются из пластика. Затем будущие родители могут заказать скульптуру из гипса и даже покрыть ее драгоценным металлом — тут уж кто во что горазд.

Музыкальная пауза!

Небольшое предисловие:

Индийские нейрохирурги заинтересовались «антигравитационным наклоном» Майкла Джексона из клипа «Smooth Criminal»: в видео певец и другие танцоры наклоняются на 45° с выпрямленным телом. В статье, опубликованной в Journal of Neurosurgery: Spine, специалисты подробно объяснили, почему такой наклон невозможен. Джексону помогли специальные туфли, позволяющие закрепиться на сцене. Но даже с таким приспособлением, предупредили Махиндра и Трипати, попытка выполнить «антигравитационный наклон» без подготовки может привести к серьезным травмам.

Секрет Джексона раскрывается в подробностях вот в этом видео:

Ну, а здесь насладимся клипом «Smooth Criminal»:

Фанаты диснеевских мультиков! «Геркулеса» смотрели?

Появилось шикарное видео, в котором сравнили раскадровки и тестовые кадры мультфильма «Геркулес» с финальным результатом:

25 мая в Австралии стартовал ежегодный фестиваль Vivid Sydney, который продлится до 16 июня. Уже десятый год подряд на время мероприятия Сидней превратился в пространство, наполненное световыми и музыкальными инсталляциями, а основные достопримечательности стали фоном для лазерных шоу. В галерее — микро-путешествие в Австралию.