23 марта: Отдыхайте, а то оштрафуют!

Доброе утро! С пятницей нас всех, ура!

Как провести предстоящий уик-энд? Ищите идеи на Myslo - в нашем специальном обзоре. Собрали все самое интересное в один пост:

О погоде. Все еще зима (капец, 23-25 марта!!!!):

Очень Важная Новость.

Во Франции владельца пекарни Седрика Вайвра оштрафовали на €3000 из-за семидневной рабочей недели. В пиковый летний сезон он решил работать без выходных, однако местные законы требуют, чтобы малый бизнес уходил на выходные как минимум раз в неделю.

Вот так вот, мораль ясна? У нас хоть и нет штрафов за нарушение трудового законодательства, но отдых на выходных никто не отменял. Даешь выходные!!!)))

Хотите немного экстрима, леденящего кровь?

Американский пилот Чад Барбер запустил заглохший двигатель биплана в нескольких метрах от земли. От видео буквально захватывает дух:

Хорошо то, что хорошо кончается)

Обо всяких разностях:

Интернет-магазин Asos немножко облажался: напечатал 17 тысяч пакетов с опечаткой. Вместо online на пакетах написано onilne. Компания решила не отзывать пакеты, а назвать их «лимитированной коллекцией». И уже заслужили респект от покупателей, которые заботятся об экологии! Вот так нужно подходить к ошибкам: просто притворитесь, что это "не баг, а фича", и выйдете королем из ситуации!

Жители деревни Саус-Сток в графстве Сомерсет собрали один миллион фунтов стерлингов, чтобы спасти свой любимый паб от закрытия. Владельцы собирались продать заведение компании, которая хотела перестроить его под жилой комплекс. Местным жителям такая ситуация не понравилась, поэтому они добились признания бара объектом социального значения, а после и вовсе его выкупили. Они также сделали небольшой ремонт и благоустроили территорию заведения на улице. «Это бар, рожденный от любви», — говорит новый управляющий бара Джеймс Диксон.

В центре Токио около торгового центра «Чибия-Чантер» появилась самая большая в Японии статуя Годзиллы. Новая 3-метровая статуя изображает существо, которое появилось в фильме «Шин Годзилла», выпущенном в 2016 году. К статуе прикреплена табличка с надписью «Человеческая раса должна существовать вместе с Годзиллой».

Музыкальная пауза!

На этой неделе стало известно, что американская поп-группа Fifth Harmony объявила, что берет творческий перерыв, чтобы участницы проекта занялись сольными карьерами. Удачи девочкам, а мы послушаем их треки в составе группы. Ну и полюбуемся на них, чего уж там!

Отличные саундтреки для нашей пятницы:

Если у вас есть дети, вам наверняка знакомо вот это вот часов так в 10 вечера: "Мам/пап, а нам завтра в школу/детский сад надо принести поделку из желудей и каштанов/реферат про поверхностное натяжение воды/самодельные печенья для чаепития всем классом и т.д. (подставьте свои варианты)". И мама/папа всю ночь занимаются...

Так вот к чему это мы. А вот к чему: американец, работающий в видеопродакшене, помог своему сыну Кардену Кортсу с монтажом выпуска прогноза погоды для детского сада. Получился улетный ролик! Наверняка не одну ночь над ним трудился.

Рассказываем подробнее: в течение последнего месяца весь класс детского сада изучал погоду и способы её предсказать. После этого каждому ребёнку дали задание — побыть метеорологом в течение дня. Ученикам было предложено сделать видео как дома, так и в школе, и подготовить прогноз погоды. Карден попросил своего отца, работающего в видеопродакшене, помочь ему с монтированием ролика. В итоге оно превратилось в «симулятор погоды»: ребёнок, с трудом произносящий слово «метеоролог», нажимает на кнопку и случайно «попадает» в ураган, снежную бурю и торнадо, а затем «телепортируется» перед своим детским садом.

Крупная телевизионная сеть из Колорадо WeatherNation уже предложила Кортсу записать ещё один выпуск прогноза погоды. Профориентация в действии)

В галерее красота. Пусть хоть где-то будет ВЕСНА!