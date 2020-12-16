16 декабря: что было хорошего в 2020 году и маленькое чудо от американского предпринимателя

Доброе утро! До Нового года осталось 16 дней. Это первая хорошая новость. А еще несколько ждут вас дальше в блоге. Поехали!

О погоде. Сегодня в Туле пасмурно, ночью обещают небольшой снег. Температура воздуха днем опустится до –4 градусов.

53% жителей России смогли назвать хотя бы одно важное позитивное событие, которое им принес 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса Superjob.

6% опрошенных заявили, что удачным выдался весь год без исключений.

7% отметили, что уходящий год у них ассоциируется с успехами в работе или учебе. Для 6% участников опроса лучшим воспоминанием стало путешествие или отдых. 5% рассказали, что главной радостью в этом году стало пополнение в семье и что их обошли стороной болезни. 3% россиян сообщили об удачном переезде в другой город.

Кроме того, хорошими событиями 2020 года (каждое набрало по 2%) стали:

создание семьи;

строительство/приобретение дома;

уход с нелюбимой работы;

личностный рост;

успехи детей;

то, что родные и близкие здоровы.

Совсем иначе год сложился для 41% россиян — именно столько участников опроса заявили, что ничего хорошего в этом году не было. Причем мужчины отнеслись к 2020 году хуже, чем женщины: плохим год назвали 45% мужчин и 38% женщин.

Для большинства россиян (28%) главным словом года стал «коронавирус». Другие варианты распределились так: «здоровье» (8%), «пандемия» (7%), а также «карантин», «кризис», «самоизоляция» и «обнуление» (по 2%).

А у вас было хоть что-то хорошее в этом непростом году?

Альбом-чемпион по числу звездных коллабораций и цитат — два десятка гостей и сотни использованных сэмплов на 25 треков. Через 20 лет после выхода «Since I Left You» австралийцы сотворили новый опус магнум для энциклопедии современной электроники. Сегодня слушаем The Avalanches при участии MGMT и Джонни Марра - «The Divine Chord».

74-летний Майкл Эсмонд, бизнесмен из города Галф-Бриз во Флориде, помог 114 семьям оплатить долги за коммунальные услуги — на сумму более семи с половиной тысяч долларов.

В этом году Галф-Бриз пострадал не только от пандемии, но и от урагана «Салли». По словам Эсмонда, многие крыши в городе до сих пор покрыты брезентом. Вдобавок к этим несчастьям в сентябре баржа повредила мост, соединяющий Галф-Бриз и город Пенсакола.

Учитывая все обстоятельства, жителям города пообещали не отключать воду, газ и канализацию, пока они не просрочили платеж более чем на 60 дней. Но многие не смогли заплатить даже 100 долларов — поэтому помощь Эсмонда пришлась как нельзя кстати.

У бизнесмена, который занимается строительством и ремонтом бассейнов, наоборот выдался очень успешный год. Настолько, что признаваться в этом, по его словам, было «почти стыдно».

Но когда-то дела у Эсмонда шли совсем не так хорошо: в 80-е он сам задолжал за коммуналку, и ему отключили газ. Мужчина с тремя дочерями остался без тепла в одну из самых холодных зим в истории Флориды. «Я понимаю, каково это — быть не в состоянии заплатить по счетам — потому что сам был в таком положении. Надеюсь, что я помог людям снять хоть немного стресса перед Рождеством», — говорит Эсмонд.

Это уже не первый раз, когда Эсмонд выручает жителей своего города: в прошлом году он оплатил счета 36 семей на сумму 4600 долларов.

Домашние животные — самые игривые существа на планете! Хорошие хозяева окружают своих любимцев вниманием и заботой, но и у них не всегда есть время развлекать своих питомцев. И тогда на помощь приходят различные игрушки, способные привлечь внимание четырёхлапых непосед. Сегодня мы собрали для вас несколько снимков домашних животных с их любимыми игрушками, которые отлично справляются с задачей развлечь питомца.

Хорошего дня и игривого настроения!