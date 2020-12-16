16 декабря: что было хорошего в 2020 году и маленькое чудо от американского предпринимателя
Доброе утро! До Нового года осталось 16 дней. Это первая хорошая новость. А еще несколько ждут вас дальше в блоге. Поехали!
О погоде. Сегодня в Туле пасмурно, ночью обещают небольшой снег. Температура воздуха днем опустится до –4 градусов.
53% жителей России смогли назвать хотя бы одно важное позитивное событие, которое им принес 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса Superjob.
6% опрошенных заявили, что удачным выдался весь год без исключений.
7% отметили, что уходящий год у них ассоциируется с успехами в работе или учебе. Для 6% участников опроса лучшим воспоминанием стало путешествие или отдых. 5% рассказали, что главной радостью в этом году стало пополнение в семье и что их обошли стороной болезни. 3% россиян сообщили об удачном переезде в другой город.
Кроме того, хорошими событиями 2020 года (каждое набрало по 2%) стали:
- создание семьи;
- строительство/приобретение дома;
- уход с нелюбимой работы;
- личностный рост;
- успехи детей;
- то, что родные и близкие здоровы.
Совсем иначе год сложился для 41% россиян — именно столько участников опроса заявили, что ничего хорошего в этом году не было. Причем мужчины отнеслись к 2020 году хуже, чем женщины: плохим год назвали 45% мужчин и 38% женщин.
Для большинства россиян (28%) главным словом года стал «коронавирус». Другие варианты распределились так: «здоровье» (8%), «пандемия» (7%), а также «карантин», «кризис», «самоизоляция» и «обнуление» (по 2%).
А у вас было хоть что-то хорошее в этом непростом году?
Альбом-чемпион по числу звездных коллабораций и цитат — два десятка гостей и сотни использованных сэмплов на 25 треков. Через 20 лет после выхода «Since I Left You» австралийцы сотворили новый опус магнум для энциклопедии современной электроники. Сегодня слушаем The Avalanches при участии MGMT и Джонни Марра - «The Divine Chord».
74-летний Майкл Эсмонд, бизнесмен из города Галф-Бриз во Флориде, помог 114 семьям оплатить долги за коммунальные услуги — на сумму более семи с половиной тысяч долларов.
В этом году Галф-Бриз пострадал не только от пандемии, но и от урагана «Салли». По словам Эсмонда, многие крыши в городе до сих пор покрыты брезентом. Вдобавок к этим несчастьям в сентябре баржа повредила мост, соединяющий Галф-Бриз и город Пенсакола.
Учитывая все обстоятельства, жителям города пообещали не отключать воду, газ и канализацию, пока они не просрочили платеж более чем на 60 дней. Но многие не смогли заплатить даже 100 долларов — поэтому помощь Эсмонда пришлась как нельзя кстати.
The season of giving is here. Michael Esmond paid off 36 families’ utility bills. He found out who was at risk of having their power turned off. He spent $4,600 making their holidays a little less stressful. Instead of warnings, the families received these cards. @weartv pic.twitter.com/7C3YGcy3oG— Danielle Apolinar (@DanielleApoNews) December 17, 2019
У бизнесмена, который занимается строительством и ремонтом бассейнов, наоборот выдался очень успешный год. Настолько, что признаваться в этом, по его словам, было «почти стыдно».
Но когда-то дела у Эсмонда шли совсем не так хорошо: в 80-е он сам задолжал за коммуналку, и ему отключили газ. Мужчина с тремя дочерями остался без тепла в одну из самых холодных зим в истории Флориды. «Я понимаю, каково это — быть не в состоянии заплатить по счетам — потому что сам был в таком положении. Надеюсь, что я помог людям снять хоть немного стресса перед Рождеством», — говорит Эсмонд.
Это уже не первый раз, когда Эсмонд выручает жителей своего города: в прошлом году он оплатил счета 36 семей на сумму 4600 долларов.
Домашние животные — самые игривые существа на планете! Хорошие хозяева окружают своих любимцев вниманием и заботой, но и у них не всегда есть время развлекать своих питомцев. И тогда на помощь приходят различные игрушки, способные привлечь внимание четырёхлапых непосед. Сегодня мы собрали для вас несколько снимков домашних животных с их любимыми игрушками, которые отлично справляются с задачей развлечь питомца.
Хорошего дня и игривого настроения!