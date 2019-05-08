8 мая: подготовка к Дню Победы, торт из доширака и дети Аватара

Доброе утро! Вот и заканчивается трудовая неделя, впереди длинные выходные.

На все праздничные дни синоптики прогнозируют жаркую погоду +20 +25, но с переменной облачностью и дождем. Но разве это может омрачить мини-отпуск?

Скоро мы отметим великий праздник Победы. Начиная с сегодняшнего дня, вас ждет много интересного. Оружейная столица с размахом отметит праздник Победы. Поздравить туляков приедут Денис Майданов, Александр Домогаров и группа «СерьГа». Подробности в полной афише праздника.

Праздничные акции пройдут и в социальных сетях. Тысячи пользователей выкладывают видеоролики, где исполняют песни военных лет, фотографии своих героев-победителей, рассказывают истории своих родных и выражают слова благодарности своим прадедам за мирное небо над головой. Свой ролик-поздравление опубликовала актриса Лиза Арзамасова.

Так, например в социальной сети Одноклассники 9 Мая появится праздничная лента новостей, в которой будет отображаться только контент, посвященный Дню Победы. Во время голосовых и видео звонков в режиме ожидания будет звучать песня «День Победы». Все желающие смогут присоединиться к онлайн-версии «Бессмертного полка» под хэштегом #БессмертныйПолк2019, а также посмотреть трансляцию Парада Победы и праздничный салют через специальное приложение.

Хотите удивить гостей необычным рецептом? Приготовьте торт из доширака.

А вот и сам рецепт от мастера приготовления разных блюд из лапши быстрого приготовления.

Помните потрясающий анимационный фильм «Аватар»? Так вот создатели назвали дату выхода второй части. Согласно обновленному расписанию, картина выйдет на экраны 17 декабря 2021 года. В новой части у главных героев появятся дети.

В Галерее сегодня необычные дома из разных уголков планеты.