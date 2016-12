21 декабря: Дональд Трамп в клипе Serebro и другие новогодние чудеса

Доброе утро! 21 декабря 2016 года - самый короткий день в году, то есть зимнее Солнцестояние. С завтрашнего дня день вновь начнет прибывать, ночи будут становиться короче. Это хорошая новость, а то и так ощущение, что мы живем в темноте: утром на работу идешь - еще темно, вечером с работы идешь - уже темно...

О погоде: сегодня синоптики обещают нам снежок и плюс. Очень резкие в последние дни перепады температур:

Начнем день с разных достижений. Пусть не очень понятные и полезные, но зато попадают в списки мировых рекордов. Поехали.

Студенты из Нидерландов собрали на спортивном поле университета гигантскую доску для игры в «Монополию». Ее площадь - 891,87 квадратных метров (9600 квадратных футов). После того, как рекорд был зафиксирован, студенты сыграли в «Монополию» под бдительным наблюдением представителя комитета Книги рекордов Гиннесса.

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко в преддверии Нового года сделал карнавальные маски насекомым. Причем начал он эту работу почти год назад.

«Я делаю «Новогодний карнавал». Вот, например, бабочка, а как она будет выглядеть, если маску к ней приложить? Вот, человек для чего маску надевает? Чтобы себя увидеть другим. И вот, представьте, обычный муравей и вдруг ему надеваешь маску зайца. Я сделал разные маски, их можно менять. Я делаю маски и сразу делаю фотографии, интересно это смотрится или нет. Если интересно, делаю дальше, чтобы узнать, правильно или не правильно я придумал», — сообщил Анатолий Коненко.

А вот как выглядит результат. Муравьишка в маске *божектоэто?!* и стрекоза в роли Снегурочки. Новое прочтение басни "Стрекоза и муравей".

Мастер по тхэквондо из Великобритании Лиза Деннис поставила мировой рекорд среди женщин по количеству черепицы, разбитой голыми руками за одну минуту. Во время телепередачи Guinness World Records Italian Show спортсменка в течение минуты разбила 923 плитки, разложенные в студии стопками по 10 штук. В начале выступления Деннис использовала обе руки, уничтожая по две стопки одновременно. Таким образом она разбила примерно две трети черепицы. Остаток времени спортсменка действовала только правой рукой. Из-за этого она не успела разбить тысячу плиток, как намеревалась. Продемонстрированный британкой результат будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Что интересно: аналогичный рекорд среди мужчин принадлежит ее супругу. Во семейка! Страшно, наверное, наблюдать за их ссорами...

Видео к утреннему кофе. Студенты Университета Огайо построили говорящую кофемашину. Кроме того, ей приделали две руки — одна рука помещает внутрь робота бумажный фильтр, другая — кофе (не всегда в нужном количестве). Правда, чтобы получить кофе, все же придется нажать на кнопку. Зато кофемашина умеет рассказывать про погоду. В будущем студенты планируют обучить устройство делать кофе без дополнительных действий, а только по команде «Алекса, сделай мне кофе» (Алекса - потому что кофемашина сделала с помощью голосового помощника Alexa от Amazon). Очень веселая штука:

Новогодние новости - всякие разные!

Новый год в Австралии - опасная штука. Вот на днях змея забралась к женщине в дом, заползла на новогоднюю елку и прикинулась мишурой. Жесть просто:

Команда экстремалов Moab Monkeys нарядила скалу в Фишер Тауэрс, на юге штата Юта, словно рождественскую ёлку. Они украсили ее светящимися гирляндами, огромными шариками и горящей звездой на макушке.

C 2013 года основатель компании Microsoft Билл Гейтс принимает участие в «Секретном Санте», который проводится с 2009 года на сайте Reddit. «Секретный Санта» — игра, где участники анонимно обмениваются рождественскими подарками. И в этом году Гейтс стал, пожалуй, самым щедрым участником. 16 декабря пользователь под ником Aerrix получила огромную коробку с подарками от Гейтса. В посылке находилась игровая консоль Xbox One Minecraft с эксклюзивными джойстиками, Nintendo Classic Edition, несколько дисков с играми, тапочки, одеяло, поваренная книга, варежки, ботинки для собаки по мотивам игры The Legend of Zelda, фотография Гейтса и записка. Билл Гейтс от имени девушки сделал пожертвование для code.org, чтобы «еще больше студентов смогли изучать информатику и компьютеры». Просто фантастика, хотели бы такого партнера по игре в «Секретного Санту»?)

Музыкальная пауза - новый клип от группы Serebro, в составе которой, напомним, выступает тулячка Катя Кищук. В видео есть все: почти голая Серябкина, тверкающие девочки из группы поддержки (причем явно взятые напрокат у "Спартака"), флешмоб Mannequin Challenge (это где все замирают, как будто время остановилось) и даже Дональд Трамп. О_о. Слабонервным не смотреть:

В галерее малыши, которым очень тепло. И вы тоже надевайте любимый свитер и обязательно шапочку! Пусть у вас будет теплый и приятный день!