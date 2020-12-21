21 декабря: трогательная история дружбы феи и девочки и забавная ошибка невнимательных грабителей

Доброе утро! До Нового года осталось 11 дней. Признавайтесь, а вы уже начали пересматривать свои любимые новогодние фильмы? А еще лучше пишите в комментариях, какое кино добавляет в вашу копилочку новогоднего настроения? Ну и конечно же, читайте хорошие новости. Поехали!

Еще больше снега. Сегодня в Туле пройдет небольшой снег, а температура воздуха днем задержится на отметке в -3 градуса Цельсия.

Фотограф из США Келли Виктория рассказала в твиттере необычную историю дружбы с маленькой девочкой Элианой.

Однажды Келли прогуливалась по своей улице и обнаружила «сказочный сад», который сделала четырехлетняя девочка, заскучавшая на карантине.

Вот так выглядит маленький сад, который девочка соорудила у дерева рядом со своим домом:

Родители девочки оставили возле крошечного сада послание с просьбой не разрушать его, но разрешили взаимодействовать с ним, напомнив, что в эти непростые дни всем нужно держаться вместе.

Келли пришло голову представиться феей Сапфир, которая живет на этом дереве, и оставить записку в саду.

В записке девушка пообещала подарить девочке волшебные игральные кости, если она выполнит несколько условий: скажет пять хороших вещей людям, которых она любит, три раза поможет тем, кто в этом нуждается, и всегда будет храброй и доброй. Келли также попросила Элиану нарисовать любимое животное, «чтобы показать рисунок другим феям».

Элиана ответила уже на следующий день. В записке она сообщила, что отправила пять писем с добрыми словами друзьям и близким, доставила подарок на день рождения друга, собрала мусор на районе и отправила его на переработку, а также помогла родителям. Девочка также нарисовала двух синих свинок. По словам Келли, увидев это, она прослезилась.

«Фея» сдержала слово и подарила девочке сказочные игральные кости, которые она делает сама. Она также попросила ее телефон родителей. Девушка связалась с ними, чтобы представиться и развеять возможные беспокойства по поводу посланий от феи.

По словам Келли, эта переписка длилась целых девять месяцев, и очень поддержала ее, так как ей (как и девочке) было нелегко и одиноко во время пандемии.

Родители поощряли эту дружбу и отправляли Келли видео, как Элиана находит очередные подарки и записки.

В какой-то момент они попросили Келли прислать фото. К счастью, у нее оказался костюм эльфа с предыдущего Хэллоуина.

Переписка закончилась, так как семья Элиана решила переехать. Родители попросили Келли встретиться с их дочкой хотя бы один раз. Фотограф придумала историю о том, что ей тоже надо переехать на другое дерево, а чтобы собрать вещи, фея вырастает до размеров человека на один день.

Фея и девочка встретились и разговаривали примерно час.

Дружба с феей вдохновила девочку на создание маленькой книжки, которую она подарила Келли.

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В Канаде двое мужчин по ошибке вломились в чужой дом и потребовали денег. Когда ситуация прояснилась, они извинились перед хозяевами и сами покинули территорию. Об этом сообщает полиция города Сарния, провинции Онтарио.

Вечером 11 декабря жители дома в одном из кварталов Сарнии смотрели телевизор, как вдруг услышали громкий звук открывающейся двери. Когда хозяева пришли на шум, то наткнулись на двоих мужчин, а один из них держал над головой молоток. Он потребовал от жильцов денег, которые ему за что-то якобы причитались.

В итоге 27-летние Динис Смит и Кэмерон Кеммис поняли, что пришли не по тому адресу. Они извинились и даже предложили хозяевам дома возместить ущерб, после чего просто ушли.

Однако извинений потревоженным в пятницу вечером жильцам было недостаточно, поэтому они обратились в полицию. Правоохранители разыскали Смита и Кеммиса и арестовали. Их обвинили во взломе и проникновении в чужое жилье, нанесении ущерба на $5 тысяч и хранении опасного оружия.

Уходящий 2020 год оказался настолько необычным, что и новогодние подарки могут быть ему под стать. The New York Times считают, что гигантская жаба из прозрачного акрила, фляжка-браслет и тапочки, которыми можно мыть пол, — отличные идеи для того, чтобы порадовать близких, и мы не можем не согласиться, поэтому собрали свои сюрреалистичные и ироничные (а местами весьма полезные) подарки.

Хорошего дня и дарите только приятные подарки!