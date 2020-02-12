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Утро в Туле
12 февраля: зарплата в крокодилах

12 февраля: зарплата в крокодилах

Доброе утро! А вот и маленькая пятница. Неделя пролетает с огромной скоростью, по утрам начинает раньше светать, а улицы покрыты белым пушистым снегом. Желаем, чтобы среда прошла без лишних забот,  а там уже и до выходных недалеко.

 

За окном сегодня продолжается снегопад и ветер. Так что одевайтесь теплее и выходите на работу пораньше, чтобы не застрять в пробках.

 

В Киргизии уже устраняются последствия снегопада. Рабочие виртуозно очистили провода от снега. Если бы так же легко удавалось очистить дороги.

 

В Сети активно обсуждается очередная оптическая иллюзия. Пользователи гадают, кто же изображен на снимке – собака, поросенок или жеребенок. Большинство сошлись во мнении, что это все-таки собака.

 

Красноярский художник получил гонорар в крокодилах. Заказчик узнал, что художнику нравятся рептилии и в качестве оплаты за труд преподнес ему крокодила. Художник очень умилился и принял такой экстравагантный подарок,  но дома оставлять его не намерен. Он передаст крокодила своей знакомой заводчице и обещает обеспечить животному должный уход.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем ностальгичный поп 90-х от группы «Твое далеко».

 

В галерее сегодня милые котики.

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