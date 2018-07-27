27 июля: Хогвартс из Lego и летающие палатки

Доброе утро! Всех с пятницей, друзья!

Уже придумали, чем займетесь на выходных? Напомним, что уже в это воскресенье в Тулу возвращается большой футбол! Наш "Арсенал" сыграет с московским "Динамо". А еще в этот уик-энд нас ждет пенная вечеринка, День Нептуна, фестиваль близнецов и куча других интересных событий. Подробнее обо всех и каждом - в нашем специальном обзоре:

Синоптики обещают нам сносную погоду, вроде как даже увидим солнце! Хороший прогноз, одобряем:

Раз уж мы о погоде. Тут есть весьма бодрящее тематическое видео из Германии!

Ураганный ветер несколько минут кружил палаточный лагерь участников немецкого фестиваля электронной музыки Parookaville. К счастью, никто не пострадал, но выглядит жутковато:

"Сначала мы ещё смеялись. Но когда палатки поднимались всё выше и выше, у нас уже было некоторое уважение к этой ситуации. Несмотря на летающие объекты, никто серьёзно не пострадал. Только некоторые палатки, вероятно, не избежали повреждений", - рассказывает участник фестиваля.

Новости!

Lego представила модель Хогвартса из шести тысяч деталей. Лего-Хогвартс будет включать в себя кабинет профессора Дамблдора, выручай-комнату, гостиную Гриффиндора и другие помещения. За пределами замка будут хижина Хагрида, гремучая ива и тайная комната. Среди фигурок персонажей будут Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Рон Уизли, Драко Малфой, Беллатриса Лестрейндж и другие. Этот набор станет самым большим по количеству деталей из всей линейки по Поттеру и одним из самых больших вообще. Первое место в этом списке занимает модель космического корабля «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн». Набор, вышедший в 2017 году, состоял из 7,5 тысячи деталей и стоил $799. С 15 августа Хогвартс смогут купить члены программы VIP Lego, для всех остальных он будет доступен с 1 сентября. Цена конструктора — $399,99.

Очень пятничная новость. В московском баре Sean O?Neill?s Irish Pub на Кузнецком Мосту установили пивной кран с бесконтактной оплатой — вендинговый аппарат, позволяющий самостоятельно налить и оплатить пиво в баре. С помощью аппарата посетители смогут выбрать необходимый объем — пинту или полпинты — и регулировать количество пива и пены в напитке. Оплатить заказ можно NFC-картой, телефоном или часами, после оплаты заказа покупатель получает чек. По словам представителя банка, такие краны помогут значительно сократить очередь за заказом на барной стойке, так как клиентам не нужно тратить время на ожидание официанта или на очередь к бармену. Эффективность аппарата уже была протестирована во время чемпионата мира по футболу-2018.

В этом году исполнилось 50 лет с момента выхода «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. В честь юбилея легендарный фильм временно вернется в кинотеатры — с 30 августа по 12 сентября фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах IMAX. Как и завещал Кубрик, фильм будет показываться на английском языке, но с русскими субтитрами. Зрители увидят оригинальную нереставрированную копию фильма. Над разработкой копии «Космической одиссеи» в формате IMAX трудилась команда Warner Bros. вместе с Кристофером Ноланом.

Музыкальная пауза!

Сегодня будет слушать южнокорейский стример Чанву Чхо, который победил в интернет-шоу Twitch?s Got Talent, где люди в прямом эфире поют на веб-камеру (с первым видео).

И он не перестает радовать поклонников своим талантом! Голос роскошный:

Для киноманов и фанатов Marvel!

Недавно в сети появилось видео с неудачными дублями из фильма «Мстители: Война бесконечности». И уже сейчас фанаты считают, что некоторые сцены выглядят круче, чем в фильме! И даже жалеют, что они туда не вошли:

В галерее - снимки финалистов конкурса архитектурной фотографии Awards Arcad Images 2017. Красота как она есть!