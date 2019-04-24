24 апреля: Небесные спрайты и самый желанный подарок

Доброе утро!

Погода на сегодня: прекрасная, друзья, прекрасная!

Начнем день с милоты.

Просто посмотрите это нетривиальное «анбоксинг-видео», и ваш день сразу станет в миллион раз лучше!

А теперь мультик!

Пользователь SlimpDev с помощью нейросетей улучшил качество мультфильма «Тайна третьей планеты». Советскую классику теперь можно посмотреть в 720p. И обязательно показать своим детям!

Новости.

Скандал в Санкт-Петербурге: местный житель пожаловался на интернет-магазин футбольного клуба «Зенит» за то, что они продают «водолазки». Речь об особом питерском языке — там свитер с горлышком называют «бадлон» (в копилку к парадной, поребрику и шаверме). Мужчина спросил у футбольного клуба, «что это за безобразие», после чего «Зенит» извинился и переименовал товар на сайте в бадлон. Ох уж эта культурная столица:

Американскому фотографу удалось заснять красные спрайты в небе над Оклахомой. Спрайты — это крупные молнии (в длину могут достигать до 48км), которые возникают в сильную грозу на большой высоте — от 50 до 130 километров, в мезосфере и термосфере (в то время как обычные молнии образуются на высоте не более 16 км).

И информация, которая очень обрадует экоактивистов (не сочтите за рекламу, все только для нашей планеты). Магазин Rendez-Vous запустил программу переработки старой обуви! Все желающие могут сдать старую ненужную обувь в обмен на скидочный купон для покупки новой. Компания сотрудничает с Дмитровским заводом РТИ, который будет перерабатывать обувь в безопасные резиновые покрытия спортивных и детских площадок и дорожек. Пока что сдать обувь на переработку можно только в магазине Rendez-Vous в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Чуть позже компания планирует организовать сборочные пункты во всех магазинах сети- надеемся, и в тульском тоже. Так что, проводя весеннюю уборку, не торопитесь выносить старые ботинки на помойку — потом сдадите на переработку!

Музыкальная пауза.

Помните, что уже на этой неделе на западе стартуют показы финальной части «Мстителей» (в России ждем 29 апреля)?

На вечернем шоу американского телеведущего Джимми Фэллона актеры из фильмов Marvel исполнили песню Билли Джоэла «We Didn? t Start the Fire». Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Бри Ларсон, Крис Хемсворт и другие их коллеги за две минуты пересказали основные события киновселенной. В клипе поучаствовал даже кот Гус из «Капитана Марвел».

Видео стилизовано под панели комиксов. В конце ролика кадры с поющими актерами собираются в изображение Стэна Ли — создателя множества персонажей из комиксов Marvel. А песня при этом переходит в главную музыкальную тему «Мстителей»:

И еще кое-что для киноманов.

Студия Warner Bros. Pictures выпустила новый трейлер фантастического фильма «Годзилла 2: Король монстров».

Вот дубляж:

А вот оригинал на английском:

В России прокат стартует 30 мая 2019 года.

В галерее — творчество 81-летней петербурженки Юлии Алешичевой. Пенсионерка вышивает в своем собственном стиле музейные шедевры, котиков, портреты известных и неизвестных женщин. Это занятие помогает ей справляться со старческой деменцией. Работы можно посмотреть в инстаграме @girl_from_1938 (дословно «девочка из 1938 года») — аккаунт ведет ее внук Ян.