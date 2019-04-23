23 апреля: Барбер Руки-ножницы и аксессуар для смелых мужчин

Доброе утро!

Синоптики обещают нам очередной сказочный весенний день:

Начнем день со смешной и трогательной истории.

Семья медсестры Стефани Плакнетт из США прославилась на весь мир благодаря достаточно тривиальной проделке их старшего сына Тедди. Пока Стеф была в душе, мальчик добрался до электрической бритвы и сделал себе, а также своим младшеньким - брату Фреду и сестре Элоиз, "стильные" стрижки.

На видео ниже тот самый момент, когда малыши демонстрируют новые прически маме. Надо отдать должное Стефани: она, хоть и не смогла сдержать слез, но все же нашла в себе силы успокоить малышей. «Это всего лишь волосы, они отрастут», — сказала Стефани, приговаривая: «Боже мой!». Когда она спросила у дочери, нравится ли ей новая прическа, девочка уверенно ответила: «Нет».

Y’all, my nephew found the electric shaver and went wild ???????????? pic.twitter.com/qdPbwYzs10 — Ian Hagadorn (@itsiannn) 13 апреля 2019 г.

В итоге Плакнетт решила проблему, побрив мальчишек налысо. По ее словам, наиболее легко к переменам отнесся младший сын, Фред. «Фреду все равно. Будь как Фред», — написала она в инстаграме. Элоиз было решено не стричь — ее прическу оставили как есть.

Вскоре после этого история разошлась по соцсетям и стала такой популярной, что юного барбера вместе с семьей пригласили в эфир вечернего шоу Джимми Киммела. Плакнетты не только дали интервью и показали результаты происшествия, но и получили билеты в Диснейленд. Отличная компенсация за моральные страдания для мамы и папы!)

Позалипаем?

На этом видео показано строительство Эйфелевой башню из магнитов. Очень увлекательно:

Новости!

У Стива Руппеля, жителя штата Висконсин в США, необычное хобби — он пытается побить мировые рекорды Гиннесса. Его пятым по счету достижением стало самое большое количество посещений одного и того же фильма в кино — он сходил на «Капитан Марвел» 116 раз, хотя достаточно для установления новой планки было лишь 104. В сумме это 14 тысяч и 268 минут хронометража с начала марта, когда «Капитан Марвел» стартовал в прокате. «Учитывая, сколько времени это требует, мне приходилось брать отгулы и долгие перерывы на обед, чтобы успеть посмотреть весь фильм», — рассказывает Стив. Для доказательства ему каждый раз приходилось делать фотографии на фоне постера и брать письменное подтверждение по крайней мере двух свидетелей. Максимум за сутки Руппель посмотрел кинокомикс семь раз, и чтобы не скучать, каждый раз он обращал внимание на разные детали в кадрах. Выбор фильма Руппель объяснил своей любовью к кинокомиксам, однако он отметил, что побил рекорд с запасом, поскольку повторять ему не хочется.

Очередной эпатаж от креативного директора Gucci Алессандро Микеле — мужской бандаж! Аксессуар впервые был замечен на показе летней коллекции Gucci 2019 года — черный, выполненный из телячьей кожи и обильно декорированный металлическими деталями. Носить этот элемент нижнего белья предлагается… поверх брюк! Пару дней назад он поступил в продажу, стоит 1697 евро. Как вам, дамы и господа?

И забавный случай, который произошел в США. Пятилетний Изайя Холл из Мичигана гостил у бабушки и проснулся рано утром в выходной, пока бабуля еще спала. Проголодавшись, мальчик взял телефон и «позвонил» в службу доставки еды. Правда, попал в 911. На том конце провода ему ответила диспетчер Сара Куберски. У них состоялся следующий диалог.

Диспетчер: «Служба 911 округа Кент. Что у вас случилось?»

Изайя: «Не могли бы вы принести мне поесть из „Макдональдса“»?

Диспетчер: «Извините, что»?

Изайя: «Не могли бы вы принести мне поесть из „Макдональдса“»?

Диспетчер: «Нет, я не могу принести вам еду из „Макдональдса“».

После этого диспетчер позвонила полицейскому Дэну Паттерсону, который счел просьбу мальчика забавной. Он решил проверить, все ли в порядке у Холла дома. По пути у него оказался «Макдональдс», и полицейский решил купить что-нибудь для мальчика поесть. Паттерсон рассказал, что первыми словами Холла, когда он увидел полицейского, были: «Моя бабушка будет сильно ругаться, не могли бы вы, пожалуйста, уйти?». Оказалось, что мальчик воспользовался старым телефоном, который был заблокирован, но подключен к Wi-Fi. По словам Куберски, это не первый случайный звонок в 911. «Многие родители позволяют детям играть со своими мобильными, думая, что они заблокированы. Люди не понимают, что в любом случае функция дозвона в 911 работает», — пояснила она.

Бодрящая музыкальная пауза.

Слушаем новинку от Pink — Can We Pretend ft. CashCash. Классное начало для вторника!

А теперь инфа для киноманов.

В этом году культовому фильму «Бойцовский клуб» исполняется — страшно сказать! — 20 лет! И в честь юбилея компания «Иноекино», которая занимается ретроспективными показами классики мирового кинематографа, покажет фильм на больших экранах в 50 городах России. Будет ли среди них Тула — неизвестно, но очень бы хотелось!

Вы бы пересмотрели этот фильм в кинотеатре?

В галерее — «проект» модели и актрисы Стефани Ли Роуз. Девушке надоело видеть одинаковые снимки в ленте, и она придумала новый способ фотографироваться. Во время путешествий девушка находит известные места и памятники. Стефани буквально не может устоять перед ними — она падает на землю лицом вниз и притворяется мёртвой. Свой проект актриса назвала StefDies («Стеф умирает»). У неё даже есть целый сайт, а ещё она выкладывает свои фото в Instagram. Как вам такое прочтение планкинга?..