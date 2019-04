23 апреля: Барбер Руки-ножницы и аксессуар для смелых мужчин

Доброе утро!

Синоптики обещают нам очередной сказочный весенний день:

Начнем день со смешной и трогательной истории.

Семья медсестры Стефани Плакнетт из США прославилась на весь мир благодаря достаточно тривиальной проделке их старшего сына Тедди. Пока Стеф была в душе, мальчик добрался до электрической бритвы и сделал себе, а также своим младшеньким - брату Фреду и сестре Элоиз, "стильные" стрижки.

На видео ниже тот самый момент, когда малыши демонстрируют новые прически маме. Надо отдать должное Стефани: она, хоть и не смогла сдержать слез, но все же нашла в себе силы успокоить малышей. «Это всего лишь волосы, они отрастут», — сказала Стефани, приговаривая: «Боже мой!». Когда она спросила у дочери, нравится ли ей новая прическа, девочка уверенно ответила: «Нет».

Y’all, my nephew found the electric shaver and went wild ???????????? pic.twitter.com/qdPbwYzs10