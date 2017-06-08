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Утро в Туле
8 июня: Пивной гол, такси с граффити и попугай-стоматолог

8 июня: Пивной гол, такси с граффити и попугай-стоматолог

Доброе утро! Как спалось?


Автор рисунка - Анастасия Лемова.

 

Чтобы четверг прошел на позитиве, начнем день с позитивного мультика. Очередное творение от создателя Simon's Cat! Как котенок учится быть котом:

 

Рекорд! Давненько не было у нас в "Утрах".

На съёмках «Игры престолов» поставили исторический рекорд по количеству горящих каскадёров.

Роули Ирлэм, координатор каскадёров:

- В одной сцене есть сразу 73 горящих человека, что является рекордом. Такого числа не добивалось ни одно шоу или фильм, а мы сделали это в одной сцене. Помимо этого, мы одновременно подожгли 20 каскадёров. Это тоже рекорд. В сцене высадки из «Спасти рядового Райана» их, кажется, было 13, а в «Храбром сердце» 18. Благодаря природе военных животных, которые есть в сериале, мы смогли увеличить это число.

Шоураннер «Игры престолов» Дэвид Бенниоф (David Benioff) отметил, что Ирлэм хотел обратиться в «Книгу рекордов Гиннесса», но в организации заявили, что не ведут подобной статистики. Увы.(

 

Немного новостей без негатива.

ЧП в штате Колорадо - медведь ворвался в жилой дом! Не волнуйтесь, никого не съел, просто разгромил кухню и спальню. Важно не это, а то, что медведь сделал первым делом, очутившись в гостиной! Смотрите видео:

 

В США, в городе Портленд, собираются построить первый в мире полностью деревянный небоскреб (это просто так называют для красного словца, на деле - 11 этажей). Строители уже объявили, что это разрешение открывает новую главу для технологии деревообработки. Чиновники же полагают, что такое здание поможет возродить деревообрабатывающую промышленность штата Орегон, пребывающую в кризисе. Предполагается, что в деревянной высотке разместятся два банка, Аlbina Community Bank и Beneficial State Bank, а также офисы.

 

В Челябинске ради спасения котенка пришлось демонтировать фонарный столб. Малыш провалился в трубу диаметром 20 сантиметров под опорой, спасаясь от собаки, и просидел там двое суток. Жители близлежащих домов вместе с зоозащитниками пытались вытащить котенка своими силами, но тщетно. Тогда неравнодушные граждане подняли всю администрацию города, чтобы найти владельца столба и попросить его демонтировать опору. Удалось! Спасенного котенка продемонстрировали обеспокоенной кошке-матери, а затем увезли на осмотр к ветеринару. Сейчас котёнку ищут хозяев.

 

Экстремальное видео (только для сильных духом!!!). Ладно, шутка, ничего страшного. Просто на Тайване отец вырвал сыну зуб при помощи попугая. Пфф, двери какие-то или, упаси бог, плоскогубцы... Попугай - лучший стоматолог!

 

И немного спорта под занавес.

В Болгарии защитник выпил пиво, брошенное на поле одним из болельщиков во время игры. А потом забил решающий гол. Не знаем, связаны ли эти события, но позже именно он забил решающий гол:

 

В галерее - питерская новинка. В Северной столице "Яндекс. Такси" вывел на улицы города машины со стрит-артом от любителей и признанных художников. Офигенски круто!!!

Галерея
Тройка победителей слева направо: «Варенъйе организм», Москва (1 место), Лена Матвейчук, Петербург (2 место), Миша Климов, Новосибирск (3 место), Фото: 1
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, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
Выбор жюри. Глеб Бибиков, Москва, Фото: 9
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:27 +6
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