19 января: Снежный розыгрыш для полицейских

Доброе утро! С пятницей нас всех! Кто ночью ходил в прорубь окунаться? Участвуем в опросе под бложиком!

Кто уже готов к выходным? МЫ ГОТОВЫ!!!! В этот уик-энд нас ждут сказочник Гайдук, монастырский хор и многое другое - подробности в нашем специальном обзоре.

Погоду на выходных обещают сказочную - все на каток или на горки! Зима в городе!

Начнем день с милейшей милоты.

Знакомьтесь - это коала Гарри, он живет в австралийском зоопарке «Симбио Уайлдлайф». Гарри обожает, когда ему чешут животик. Сотрудники зоопарка называют этого парня «самым расслабленным коала в мире».

Любите классные розыгрыши? Расскажем вам об одном, на редкость удачном.

33-летний канадец Симон Лаприс после сильного снегопада в Монреале слепил на обочине дороги снежную фигуру в виде автомобиля в натуральную величину, чтобы разыграть уборщиков. Но случайно разыграл полицию!

Все дело в том, что на дороге, где Лаприс установил свою фигуру, нельзя парковаться во время уборки снега. По всей видимости, именно поэтому снеговик привлек внимание стражей порядка.

Полицейский осмотрел снежную машину и оставил автору записку: «Вы сделали наш вечер!»

Хорошо еще, полицейские с чувством юмора попались!

Новости!

В правительстве Великобритании появилась необычная должность - "министр по одиночеству". Не до смеха - для страны это и правда серьезная проблема, с которой необходимо бороться на уровне правительства. В 2017 году было опубликовано исследование, согласно которому одиночество причиняет здоровью такой же вред, как курение 15 сигарет в день. А незадолго до Нового года главная медсестра Национальной службы здравоохранения Англии Джейн Каммингс заявила, что холодная погода и одиночество в зимние месяцы могут быть смертельны. "Простое дружеское общение" может кардинально изменить ситуацию, говорила она. К этим исследованиям и заявлениям прислушалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй: «Для слишком большого количества людей одиночество — печальная реальность современной жизни. Я хочу противостоять этому вызову для нашего общества и всем нам, принять меры для решения проблемы одиночества, пережитого престарелыми, опекунами, теми, кто потерял близких, кому некому говорить или делиться своими мыслями и опытом». Пост министра по одиночеству заняла заместитель министра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч. После назначения 42-летняя Крауч сказала, что рада взять на себя этот "вызов поколений" и разобраться с явлением, затрагивающим около девяти миллионов молодых и пожилых людей в Великобритании. На фото - новоиспеченный министр:

Colgate и Apple выпустили зубную щётку с искусственным интеллектом. Она доступна только в магазине Apple и стоит 99,95 долларов (около 5,6 тысяч рублей). Щётку можно синхронизировать с приложением для iOS Colgate Connect и Apple Watch. Устройство составляет «карту рта» и следит, правильно ли пользователь чистит зубы, а также показывает, какие участки остались нетронутыми. Приложение собирает данные с щётки и составляет рекомендации по уходу за полостью рта. Кроме того, Colgate разработал специальные игры для детей. Чем дольше ребёнок чистит зубы, тем больше монеток в игре он может собрать. Утверждается, что щётка может работать 10 дней после полной зарядки.

А сейчас все современные дети умрут от зависти. Директор начальной школы, бывший учитель, блогер и отец двух сыновей Питер Фрагола сделал для своих мальчиков чулан под лестницей в стиле Гарри Поттера! На реализацию проекта у отца трехлетнего Джексона и годовалого Оливера у Питера ушло две недели. Он оклеил стены помещения распечатками из The Daily Prophet, а также сделал акцентную стену с обоями с принтом, имитирующими кладку цветного кирпича. Детали ступеней он покрасил в красно-коричневый цвет, нанеся на них важные цитаты из поттерианы. Пол застелил мягким ковровым покрытием, положив на него декоративные подушки с тематическими наволочками (на одной, например, значится название платформы 9 3/4). Кроме того, для уюта в чулане сделано небольшое окошко с деревянными дверцами, а также установлены полочки — на них живут плюшевая сова, фигурка Гарри Поттера и одна из книг серии сказок Джоан Роулинг. Конечно, мальчики Питера еще слишком малы, чтобы в полной мере оценить такой крутой подарок, но со временем они все поймут. И будут самыми крутыми на раёне. Блин, да этот чулан даже круче домика на дереве!...

Музыкальная пауза!

Группа Maroon 5 выпустила новый клип - и он ВЕРТИКАЛЬНЫЙ! Рекомендуем смотреть с телефона, чтобы не страдать:

Интересно, а как этот клип на музыкальных каналах показывать будут?... Тоже с чернотой на 2/3 экрана?

Наша непостоянная рубрика, в которой мы с некоторой долей мазохизма считаем чужие денежки.

Кэндис Свейнпол стала самой влиятельной и дорогой моделью нижнего белья в Instagram. Каждый день за страничкой девушки следят более 11 миллионов подписчиков.

Известно, что звезда получает за одну публикацию в Instagram 50 000 фунтов стерлингов (почти 4 млн рублей).

Сейчас модель беременна вторым ребенком, но это нисколько не смущает представителей модных брендов, которые заказывают у нее рекламу. Ведь Кэндис находится в отличной форме.

В галерее - жизнь обычной кормушки для птиц.

Хороших вам выходных! Не проспите все веселье!))

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