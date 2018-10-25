25 октября: Рентген бобра и лучшее световое шоу Хэллоуина-2018

Доброе утро! Приятного пробуждения!

О ужас! Снежинка в прогнозе погоды! Неужели сегодня увидим первый снег?

Начнем этот четверг с совета.

Президент российского общества сомнологов посоветовал отправиться в отпуск в солнечную страну, чтобы справиться с осенней депрессией и проблемами со сном.

Избежать сезонной депрессии можно, запланировав отпуск в теплых странах на ноябрь или февраль, считает профессор Роман Бузунов.

«Когда нам начинает не хватать солнечного света, в мозге происходит нехватка серотонина — гормона счастья. В таком случае помогает светотерапия — человек должен какое-то время подвергаться воздействию яркого света. Можно слетать на неделю куда-нибудь в Таиланд, Египет или в любую другую страну, где много солнечного света. Подойдет даже нахождение на ярком белом искусственном свету», — рассказал Бузунов.

Другой причиной проблем со сном у жителей мегаполиса эксперт называет ежедневный стресс, связанный с транспортом, большим количеством людей и работой в сменном графике.

Новости!

Национальный университет юридических наук в Индии запустил курс, основанный на книгах о Гарри Поттере. Название курса — «Связь между фэнтези-литературой и законом на примере вселенной книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг». В его рамках студенты будут формулировать законы, действующие во вселенной Гарри Поттере с юридическими правилами из реального мира. Запись на курс доступна для студентов четвертого и пятого курсов. Занятия по нему начнутся в декабре, и записалось на него уже 40 человек. Руководство университета отмечает, что с помощью новых занятий попытается разнообразить занятия своих студентов и отвлечь их от обычных учебников.

В 2022 году австралийская компания Blue Star Line планирует спустить на воду второй «Титаник». Чтобы отдать дань уважения первому кораблю, «Титаник II» будет ходить по тому же маршруту, что и лайнер, затонувший в 1912 году. Внешне корабль будет похож на оригинал, но его разработали заново. Blue Star Line обещает, что судно станет намного более безопасным и получит современные навигационные технологии. Компания обещает восстановить оригинальный интерьер «Титаника» и дизайн помещений, в том числе на судне будет почти идентичная версия парадной лестницы корабля. «Титаник II» сможет перевозить около 2400 пассажиров и 900 членов экипажа.

В Валаамском монастыре в Карелии волнистого попугайчика Гошу научили повторять слова молитвы. Видеозапись с говорящим Гошей и прихожанами, которые признаются, что им «немного стыдно», потому что попугай молится чаще, чем они, появилась на ютьюб-канале монастыря.

Помните, что совсем скоро Хэллоуин? (оставьте все эти причитания по поводу «не нашего праздника» для какого-нибудь другого места, мы здесь за веселье в любом его проявлении)

В Америке вовсю готовятся к празднику! И ютубер Tom BetGeorge, большой фанат иллюминации и хорошей музыки, снова удивил всех своих подписчиков. В этом году у него световое шоу на Хэллоуин под хиты Майкла Джексона! Просто шик:

Залипалочка дня.

«Шоколадная колыбельная» — красивое видео с макросъемкой, оторваться от которого невозможно! У кого тоже мурашки побежали?)

Сотрудники зоопарка в Портленде после очередного медицинского обследования проживающих там животных выложили в твиттер рентгеновские снимки подопечных. А мы взяли их в свою мини-галерею!