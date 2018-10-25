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Утро в Туле
25 октября: Рентген бобра и лучшее световое шоу Хэллоуина-2018

25 октября: Рентген бобра и лучшее световое шоу Хэллоуина-2018

Доброе утро! Приятного пробуждения!

 

О ужас! Снежинка в прогнозе погоды! Неужели сегодня увидим первый снег?

 

Начнем этот четверг с совета.

Президент российского общества сомнологов посоветовал отправиться в отпуск в солнечную страну, чтобы справиться с осенней депрессией и проблемами со сном.

Избежать сезонной депрессии можно, запланировав отпуск в теплых странах на ноябрь или февраль, считает профессор Роман Бузунов.

«Когда нам начинает не хватать солнечного света, в мозге происходит нехватка серотонина — гормона счастья. В таком случае помогает светотерапия — человек должен какое-то время подвергаться воздействию яркого света. Можно слетать на неделю куда-нибудь в Таиланд, Египет или в любую другую страну, где много солнечного света. Подойдет даже нахождение на ярком белом искусственном свету», — рассказал Бузунов.

Другой причиной проблем со сном у жителей мегаполиса эксперт называет ежедневный стресс, связанный с транспортом, большим количеством людей и работой в сменном графике.

 

Новости!

Национальный университет юридических наук в Индии запустил курс, основанный на книгах о Гарри Поттере. Название курса — «Связь между фэнтези-литературой и законом на примере вселенной книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг». В его рамках студенты будут формулировать законы, действующие во вселенной Гарри Поттере с юридическими правилами из реального мира. Запись на курс доступна для студентов четвертого и пятого курсов. Занятия по нему начнутся в декабре, и записалось на него уже 40 человек. Руководство университета отмечает, что с помощью новых занятий попытается разнообразить занятия своих студентов и отвлечь их от обычных учебников.

 

В 2022 году австралийская компания Blue Star Line планирует спустить на воду второй «Титаник». Чтобы отдать дань уважения первому кораблю, «Титаник II» будет ходить по тому же маршруту, что и лайнер, затонувший в 1912 году. Внешне корабль будет похож на оригинал, но его разработали заново. Blue Star Line обещает, что судно станет намного более безопасным и получит современные навигационные технологии. Компания обещает восстановить оригинальный интерьер «Титаника» и дизайн помещений, в том числе на судне будет почти идентичная версия парадной лестницы корабля. «Титаник II» сможет перевозить около 2400 пассажиров и 900 членов экипажа.

 

В Валаамском монастыре в Карелии волнистого попугайчика Гошу научили повторять слова молитвы. Видеозапись с говорящим Гошей и прихожанами, которые признаются, что им «немного стыдно», потому что попугай молится чаще, чем они, появилась на ютьюб-канале монастыря.

 

Помните, что совсем скоро Хэллоуин? (оставьте все эти причитания по поводу «не нашего праздника» для какого-нибудь другого места, мы здесь за веселье в любом его проявлении)

В Америке вовсю готовятся к празднику! И ютубер Tom BetGeorge, большой фанат иллюминации и хорошей музыки, снова удивил всех своих подписчиков. В этом году у него световое шоу на Хэллоуин под хиты Майкла Джексона! Просто шик:

 

Залипалочка дня.

«Шоколадная колыбельная» — красивое видео с макросъемкой, оторваться от которого невозможно! У кого тоже мурашки побежали?)

 

Сотрудники зоопарка в Портленде после очередного медицинского обследования проживающих там животных выложили в твиттер рентгеновские снимки подопечных. А мы взяли их в свою мини-галерею!

Галерея
Ушастая сова, Фото: 1
Королевский питон, Фото: 2
Толстохвостый геккон, Фото: 3
Еж (пятно на снимке — скопление газа в желудке), Фото: 4
Лапа тигра, Фото: 5
Трехпоясный броненосец, Фото: 6
Ножки фламинго, Фото: 7
Большой тукан, Фото: 8
Карликовый мангуст, Фото: 9
Родригесская летучая лисица, Фото: 10
Черепаха, Фото: 11
Угревидная зубатка, Фото: 12
Хвост бобра, Фото: 13
Хамелеон, Фото: 14
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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 05:46 +3
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