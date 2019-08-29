29 августа: экология и фильмы для взрослых, бабушки-модницы, Пугачева и 50 Cent

Доброе утро! Наслаждаемся последней неделей лета в полной мере.

За окном сегодня прохладно и солнечно. На самом деле это вполне естественно, через три дня уже осень.

В сети набирает популярность забавный флешмоб. Вслед за канадской школьницей тысячи пользователей стали выкладывать в сеть видеоролики, в которых х питомцы выполняют акробатические фигуры под музыку Mr. Sandman. Действие происходит в режиме девяти экранов.

Китайские бабушки-модницы покоряют сеть. Четыре женщины преклонного возраста выкладывают видеоролики со своих прогулок по Китаю. На видео бабушки рассекают по городу в шикарных нарядах.

Сервис Pornhub снял фильм для взрослых в поддержку экологии. Ролик снят на одном из самых грязных пляжей планеты, своим видео компания решила обратить внимание на проблему загрязнения океана. Все собранные средства будут направлены на очистку Мирового океана от пластикового мусора.

В качестве музыкальной паузы посмотрим набирающий популярность ремикс из песни Аллы Борисовны и 50 Cent.

В галерее сегодня просто милые котики.