27 октября: камуфляжный костюм для грязнуль и стая индюков, которые посмеялись над журналистом

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Как-то серенько. Сегодня в Туле пасмурно, а воздух прогреется до +7 градусов.

Компания Burger King позаботилась о своих клиентах, которые могут испачкать одежду фастфудом. Увлекся ли гость ресторана быстрого питания вкусом очередного воппера или отвлекся на что-то и не заметил, как капелька соуса соскочила на рубашку, — теперь есть универсальное решение. Burger King представил «Осеннюю коллекцию», в которую вошел камуфляжный костюм.

Издание The Drum пишет, что разработала этот яркий комплект модельер Кейт Эри. По цветовым решениям одежда для неаккуратных любителей фастфуда напоминает составляющие фирменных блюд Burger King. Получается, что даже если капли кетчупа или соуса попадут на одежду, то они будут смотреться как часть композиции, так что никто ничего не заподозрит.

Камуфляжные костюмы вышли ограниченным тиражом и приобрести их просто так не получится: всего было выпущено 100 моделей, которые будут разыграны в Великобритании среди тех, кто купит бургер The Argentinian или The SteakHouse через приложение Burger King UK.

«Мы хотели сделать для Burger King что-то такое, что вписывалось бы в его культуру, причем в таком тоне, который был бы присущ только этой сети. Создание ограниченной серии шелковых рубашек, которые скрывают неизбежные следы соуса от бургеров, казалось идеальным способом. Идея была немного безумной, но и то, что к ней подошли с тем же уровнем мастерства и тона, что и к высокому модному бренду, сделало проект жемчужиной, которой он является сегодня», — рассказал Фелипе Гимараес, креативный директор BBH.

Сегодня слушаем Duran Duran - «Anniversary».

В Великобритании журналистка CNN Анна Стюарт вела репортаж, стоя в окружении десятков индюков. В какой-то момент один из индюков клюнул девушку, и она взвизгнула и рассмеялась. Птицы тут же отреагировали на высокие звуки громким гоготом.

«Он укусил меня за задницу!», — со смехом сказала Стюарт оператору, и индюки начали гоготать снова. Журналистка выложила ролик в своем твиттере и предупредила, что его точно стоит смотреть со звуком.

Репортаж Стюарт был посвящен ферме KellyBronze, занимающейся выращиванием индеек в графстве Эссекс.

В комментариях к ролику Анны пользователи уже начали шутить и делиться подобными историями.

«Когда твой босс пошутил, а вы ждете повышения», — пишет @AhmadAK58815415.

«Это напомнило мне черного лебедя, который укусил мою бабушку в заповеднике Мартин Мер, когда я была ребенком», — отметила @madcow42.

Когда человека одолевает лень, он становится менее активным и продуктивным. Во всяком случае, многие люди считают именно так. Но ведь для того, чтобы упростить себе задачу и при этом добиться желаемого результата, нередко приходится проявить свою смекалку на все сто процентов. Тогда-то и рождаются гениальные идеи, пришедшие на ум лишь самым ленивым, и наша сегодняшняя подборка как раз о них!

Хорошего дня и ленивого настроения!