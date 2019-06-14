14 июня: Супер Олег, ЕГЭ и лопаты

Доброе утро! Только вчера был понедельник, а сегодня уже пятница!

Погода на выходных ожидается умеренная — умеренно тепло, умеренно солнечно, умеренно дождливо.

Ну, а теперь к планам. Можно провести выходные за городом на природе рядом с водоемом под вкусные напитки и шашлычок, а можно найти массу интересного рядом с домом.

В ближайшие три дня вас ждут фестивали рока и анимационного кино, выступление популярного турецкого диджея, выставка современного итальянского художника и лекции по психосоматике и Telegram. Подробности - в традиционном обзоре.

Начнем день с подводной красоты.

И немного новостей. Банк «Тинькофф» запустил голосового помощника по имени Олег. Приложение разговаривает голосом актера Никиты Прозоровского и умеет почти все - выполнять переводы на счета в «Тинькофф» и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям. А, если он не может помочь, то автоматически переключается на специалистов кол-центра и передает им все важные данные.

Олег был создан с помощью открытых данных нейросети, поэтому пока его ответы не всегда вежливые и приветливые. Он уже успел нагрубить пользователю.

И мило пофлиртовать с Алисой.

Немного новостей про ЕГЭ. Российские пользователи соцсетей делятся мемами про лопату, появившимися после ЕГЭ по русскому языку. Всему виной стал текст с экзамена из повести Виктора Драгунского «Он упал на траву», в котором слово «лопата» упоминается почти в каждом предложении.

После экзамена выпускники Самарской области создали группу Вконтакте, в которой делились своими шутками про лопаты. А уже через 8 дней после шутками про лопаты увлеклись все пользователи соцсетей, это породило множество забавных мемов.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Молли.

В галерее сегодня — яркие сочные фото из инстаграм профиля @nicholasscarpinato. Они поднимут настроение и настроят на отдых.