блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
28 февраля: Пока-пока, зима!

28 февраля: Пока-пока, зима!

Доброе утро! Всех с последним днем зимы - мы дождались, юхууу!

 

Правда, по погоде особо не скажешь, что уже "все". И завтра заморозки обещают... Но это неважно, главное - весеннее настроение!

 

Начнем этот день с красоты.

Накануне в Москве расцвели первые в этом году подснежники! Зафиксировали этот факт в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Между прочим, почти на месяц раньше, чем в прошлом году!!! Смотрите, какая прелесть и нежность:

 

Хотите попрощаться с зимой красиво и ярко? Берите пример вот с этого пирата!

Ютубер Crap Ghost опубликовал видео с мужчиной, катающимся на огромной круглой льдине под музыку из «Пиратов Карибского моря». Сначала герой ролика с помощью лопаты ломает бортик заледеневшего бассейна. После того, как бассейн разваливается, льдину вместе с мужчиной подхватывает поток воды. Но главный герой не только не свалился, он даже не пролил ни капли своего пива (которое, видимо, и сподвигло его на смелое свершение):

 

Переходим к новостям.

В Германии повторилась классическая история из Винни-Пуха: крыса набрала лишний вес и плотненько так застряла в канализационном люке. Беднягу заметила маленькая девочка и позвонила в службу спасения животных (вот здесь надо бы офигеть). Прибывшие на место специалисты не смогли вытащить крысу из люка и вызвали пожарных (здесь стоит офигеть второй раз). Команда из восьми спасателей, прибывшая на место, подняла крышку люка и специалист по спасению животных Майкл Сер достал животное. Девочка, изначально заметившая животное, подарила Серу рисунок крысы, окружённой сердечками. Сплошное мимими:

 

А вот еще одна история о чудесном спасении, которая произошла на днях в США. Ночью 25 февраля в полицию поступило сообщение о собаке, провалившейся под лед. На вызов отправился сержант Трэвис Грей. Он в темноте сумел отыскать собаку и вытащил ее из полыньи, при этом нехило так рискуя оказаться в той же самой западне, что и бедная животинка. Спасательную операцию записала нагрудная камера полицейского. На видео слышно, как Грей успокаивает собаку: «Держись, приятель, я с тобой». Сейчас с собакой все хорошо, они с Греем поладили:

 

 

 

 

 

И немного рекордов. Актеры Хью Джекман и Патрик Стюарт оказались рекордсменами по продолжительности карьеры в качестве супергероев Marvel. Хью Джекман играл Росомаху из вселенной Marvel в течение 16 лет и 228 дней, столько же, сколько Патрик Стюарт исполнял роль Профессора Икс. В последний раз в этих ролях они появились в фильме «Логан» в 2017 году. Хью Джекман признался, что всегда мечтал попасть в Книгу рекордов Гиннесса и в детстве искал самые простые способы для этого, например, пытался устроить с братом самый долгий матч в бадминтон. Джекману награду вручили во время передачи «This Morning» («Этим утром») на канале ITV. Отрывок эфира в своем твиттере опубликовал Патрик Стюарт:

 

 

 

Музыкальная пауза!

Прощаемся с зимой под одноименный трек группы "МЫ". Клип, кстати, новый - вышел неделю назад:

И все вместе: "Валенки ведут куда-то..."

 

А теперь залипалочка для этого славного четверга.

Автор Kaplamino представил свою самую масштабную машину Голдберга. Он потратил два месяца своей жизни ради того, чтобы вы залипли на 2 минуты этим утром:

 

Галерея у нас толстенькая и пушистая. Кинорежиссёр Брайан Ресберг с помощью фотошопа сделал своего питомца - очаровашку корги - главным героем постеров популярных картин. Все фильмы узнаете?)

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
показать все фотографии
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:20 +5
27 февраля: Идеальное попадание!
27 февраля: Идеальное попадание!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.