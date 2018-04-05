5 апреля: Варим яйца по-научному

Доброе утро!

Чтобы взбодриться, вот вам новости про спорт.

А вы бегаете по утрам?

Говорят, новое нынче направление (?) в беге — это плоггинг. В переводе со шведского это загадочное слово означает «подбирать мусор во время пробежки». Бегуны берут с собой на пробежку пакет и во время тренировки в него складывают мусор, который валяется на дороге, и таким образом помогают очистить природу.

Что нужно для того, чтобы заняться плоггингом?

Взять с собой на пробежку крепкий мусорный пакет.

Сложить в него найденный по дороге пластиковый мусор.

Сфотографировать «добычу» и выложить фото с хештегом #plogging в соцсети, чтобы привлечь к движению как можно больше людей.

Плоггинг помогает убить сразу двух зайцев. Обычный бег трусцой превращается в экологическую акцию, которая помогает сделать окружающее пространство чище. Плюс к этому у бегуна увеличивается расход калорий: для того чтобы подобрать мусор, нужно наклониться или присесть. Только осторожно, а то у нас в Туле можно и перезаниматься...

Пасха на носу! И мы решили поделиться полезным яичным лайфхаком.

Оказывается, физики давно вывели формулу расчета времени варки идеального яйца и даже превратили ее в удобный онлайн-калькулятор.

Для расчетов вам понадобятся кухонные весы (правда, можно вместо веса яйца указать категорию, но они все по европейским или американским стандартам, непонятные) и высота над уровнем моря (мы нашли, что для Тулы это пример 190м, но вы можете поискать получше). Находясь выше первого этажа, не забудьте к найденным данным прибавить число этажей, умноженное на три метра.

В итоге мы выяснили, что для получения идеального результата, яйцо весом 57 грамм из холодильника надо варить 10 минут (всмятку — почти семь). Важное уточнение: надо класть в кипящую воду.

Проверим?

Кстати, если вы очень круты и считаете, что калькуляторы - это для слабых духом, то воспользуйтесь вот этой формулой, которую вывел физик Чарльз Уильямс из университета Экстера.

t — это время варки, m — масса, K — коэффициент теплопроводности яйца, ywr — соотношение масс желтка и белка. Кроме того, вам нужно точно знать температуру яйца (Tegg) и температуру желтка (T), плюс владеть логарифмами. Но вы же достаточно круты для этого?)))

Новости!

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В конце марта школьники Тайваня, которые занимались уборкой местного пляжа, нашли фотоаппарат в водонепроницаемом чехле, который оброс ракушками и водорослями. Причем камера работала! Дети вместе с учителем просмотрели снимки - на них была одна и та же девушка и кое-где вывески на японском языке. Последние кадры датированы 7 сентября 2015 года - в этот день девушка погружалась с аквалангом. Учитель рассказал в фейсбуке о находке и опубликовал пару фоток, надеясь, что это поможет найти владелицу камеры. Получилось! Довольно быстро откликнулась Серина Цубакихара, студентка Университета Софии в Токио. Девушка рассказала, что в 2015 году занималась дайвингом на острове Исигаки (250 километров от Тайваня) и во время погружения потеряла фотоаппарат. В июне она планирует посетить Тайвань и поблагодарить Ли и его учеников.

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Музыкальная пауза.

На днях солистка Большого театра Александра Дурсенева исполнила в «Вечернем Урганте» песню-мем «Котлетки с пюрешкой» из сериала «Улицы разбитых фонарей». В номере принял участие Михаил Трухин, который играл лейтенанта Волкова.

Напомним, что этот мем стал особенно популярен в 2016 году благодаря музыкальной версии от Enjoykin:

Актуальный ликбез.

Учёные из NASA несколько лет пытались понять, как именно тает снег, и недавно впервые смоделировали этот процесс. Новое исследование поможет точнее предсказывать погодные явления, такие как штормы или снегопады.

Пусть он уже скорее весь растает... Надоел!

Галерея сегодня мимимишная. Знакомьтесь: эту морскую свинку зовут Рокси, и она не просто домашний любимец, она — модель!