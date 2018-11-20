20 ноября: EEEEEEOOOOOO!!!

Доброе утро! Что, опять пора на работу?!

Прогноз погоды на 20 ноября: неужели и правда дождемся снега?..

Просыпаемся, ребятушки!

Вот этот громогласный пушистик заставит вас сбросить с себя остатки сна и как следует взбодриться:

Все же узнали «перекличку» Фредди Меркьюри со зрителями во время выступления Queen на Live Aid?.. Молодцы!

К завтраку.

Один энтузиаст решил доказать всем, что может съесть с мороженым что угодно — и начал принимать заявки на Reddit. И ведь ест! Даже собачий корм и туалетная бумага с мороженым идут отлично:

Приятного аппетита!

Новости!

В Гуанчжоу планируют построить театр в виде китайского шара-головоломки. Шары-головоломки вытачивают из одного куска нефрита или слоновой кости таким образом, чтобы получалось несколько сфер, помещённых одна в другую. Их нужно вращать, чтобы совместить отверстия на каждой из сфер - короче, что-то типа кубика Рубика, но в виде шара (в видео ниже - демонстрация). Стены театра планируют возвести из армированного железобетона и укрепить стальным каркасом. Часть «резьбы» на внешних панелях станет дополнительным источником освещения вестибюля. В театре на две тысячи зрительских мест будут показывать постоянное шоу, основанное на национальной культуре. Пока это, конечно, только проект. Но выглядит круто, согласитесь?

Когда очень хочешь, чтобы твой труд ценили: покупателям продуктового магазина в городе Кстово (Нижегородская область) на входе пришлось снимать обувь. Потому что перед их появлением в помещении помыли полы, и продавщица не разрешала никому заходить внутрь и топтать грязными ботинками. По словам гендиректора магазина, покупатели были хорошо знакомы продавщице — более того, они сами решили разуться, чтобы не пачкать чистый пол. Кроме того, сама сотрудница также была без обуви. Это видно в ролике с камер видеонаблюдения:

Корпорация Google совместно с Университетом штата Аризона и NASA создали интерактивную карту поверхности Марса. Карта собрана из практических всех имеющихся на сегодняшний день данных о «красной планете» в трех вариантах: разница высот, видимый и инфракрасный спектр. С помощью меню можно посмотреть информацию об объектах ландшафта и даже узнать, в каких конкретно местах сейчас находятся земные космические аппараты, отправленные на Марс.

Na-na time!

Эволюция «на-на» в песнях западных артистов. В последнее время нанакать стали чаще:

Для киноманов!

Помните, мы рассказывали, что к рождеству выйдет «детская» версия «Дэдпула»? Так вот, накануне студия 20th Century Fox выпустила трейлер перемонтированной версии «Дэдпул 2». Фильм, предназначенный только для взрослых, превратился в картину с рейтингом 13+, семейную сказку.

Версия «Дэдпул 2» с рейтингом 13+ получила название «Жил-был Дэдпул» (Once Upon A Deadpool). По сюжету, наемник Дэдпул похищает Фреда Сэвэджа (с ним сняли несколько новых сцен). Ему-то супергерой и начинает пересказывать события второй части «Дэдпула». Это отсылка к фильму 1987 года «Принцесса-невеста» — в нем Сэвэдж исполнил роль мальчика, которому дедушка рассказывает сказку. Сказка — и есть основной сюжет «Принцессы-невесты».

Версия с русскими субтитрами от команды "Жизнь Ютуб":

В России «Жил-был Дэдпул» выйдет 3 января 2019 года.

Итальянец Джованни Контарди создаёт портреты звёзд из кубиков Рубика! Своё детское увлечение Джованни превратил в дело своей жизни. Раньше он ставил рекорды по сборке кубика одной рукой, а теперь с их помощью делает крутые портреты. На одно изображение уходит около 700 кубиков.