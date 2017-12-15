15 декабря: Про погоду и винишко

Доброе утро! Всех с ПЯТНИЦЕЙ!!!

Что там с выходными? Неделя открытий в новом культурном центре, симфонический оркестр, узко субкультурный рэп и многое другое ждут нас в этот уик-энд. Стройте планы вместе с Myslo:

Не будем лукавить: погоду на выходные обещают УЖАСНУЮ. Но пусть вас греет мысль о том, что на следующей неделе синоптики предсказывают стабильный небольшой минус… Наконец-то!

Начнем с очень «пятничного» открытия ученых:

объем винного бокала вырос в 7 раз за 300 лет

В принципе, и этого достаточно, но так и быть: расскажем теперь чуть подробней.

C 1700 года средний размер винного бокала в Британии увеличился в семь раз. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджа: по их мнению, увеличение объема сосуда может быть связано с общей тенденцией к увеличению объемов потребления спиртного.

В начале XVIII века винный бокал больше напоминал то, что мы сейчас называем рюмкой, а его объем в среднем равнялся 66 мл; сегодня в обычный бокал входит почти поллитра жидкости — 449 мл.

Измерив объем 411 бокалов из музеев и антикварных магазинов, ученые обнаружили, что на размер бокалов влияет множество факторов — не только технология производства, но и специфические налоги, автоматизация производства и мода. Окончательно большие бокалы закрепились на рынке в 90-е годы; с тех пор средний размер не менялся. Авторы исследования считают, что законодателями мод тут могли быть владельцы ресторанов и баров, которые заметили, что чем крупнее посуда, тем больше продажи.

Милота дня.

Танцуйте вместе с нами в честь пятницы!!!

Интересные и забавные новости — три заверните:

Уличный художник под псевдонимом Hioshi установил в Санкт-Петербурге небольшую инсталляцию «Дзен и боль». По словам автора, она посвящается тем, кому «помешало бы купить пару биткоинов, но не на что».

Графический дизайнер из Великобритании Гаррет Иллидж сделал предложение своей девушке Бекки Тоургуд при помощи рекламного плаката и эмодзи. На плакате он расположил вопрос «Бекки Тоургуд, ты выйдешь за меня?», а также при помощи эмодзи изобразил свадьбу: кольцо, поцелуй, церковь и баклажан, который, вероятно, символизирует в этом контексте первую брачную ночь. Кроме того, он добавил на плакат подпись «Ответь „да“ в сообщении» и приписал хэштег «не говори нет, это стоило целое состояние». Ну как ответить такому «нет»?!

И суровые российские декабри: в Ростовской области два трактора и пять автомобилей (Hyundai Santa Fe, Chevrolet Niva, Toyota, Nissan, УАЗ) застряли, вытаскивая «Ниву» из грязи. В итоге спасти машину удалось только через сутки... Даже немного жаль, что видео без звука. Ситуация располагает к тому, чтобы здорово обогатить свой словарный запас:

Музыкальная пауза.

Вчера на большие экраны вышла новая часть «Звездных войн». Житель Техаса оригинально отреагировал на премьеру: украсил дом друга световым шоу под дабстеп-ремикс «Имперского марша».

Между прочим, на разработку инсталляции ушёл целый год, а чтобы установить её на дом, потребовалось около шести недель.

Рецепт, с которым уютно-зимними станут любые выходные. Даже эти дождливые:

И галерея в тему. Красиво же!