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13 января: эротические свечки Гвинет Пэлтроу, телефон-раскладушка XXI века и немного романтики

13 января: эротические свечки Гвинет Пэлтроу, телефон-раскладушка XXI века и немного романтики

Доброе утро! Вот и настали полноценные трудовые будни 2020 года. «И целуй меня везде! 18 мне уже», - кричат сегодня японцы, отмечая день совершеннолетия. А вот в России помимо Старого нового года есть еще одна знаменательная дата – в этот день 148 лет назад появились первые прогнозы погоды. С того момента они стали выходить ежедневно.

 

А что покажет нам прогноз на эту неделю? В ближайшие пять дней погода сменится не раз. То снег, то плюсовые температуры, а к концу недели и вовсе ожидается дождь.

 

Самая горячая утренняя новость. Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила свечи с ароматом своих половых органов. Необычная новинка продается в ее интернет-магазине Goop. Но сейчас на прилавках уже ничего не найти – новинку раскупили в течение двух часов.

 

А теперь немного романтики. Американец решил сделать предложение своей девушке необычным способом. Вместе со своей второй половинкой он отправилсяв кинотеатр на фильм «Спящая красавица». Но мультфильм был необычный – вместо принца в ролике была нарисована фигура жениха, а вместо принцессы – фигура будущей невесты.

Жених оказался режиссером короткометражек и рекламных видеороликов, на создание видео он потратил полгода.

 

Компания «Самсунг» выпустила первый в мире складной смартфон. Новая модель Galaxy Z Flip будет иметь сгибающийся экран подобно «раскладушкам» из 2000-х. Поклонникам нулевых такая новинка обойдется  в 160000 рублей.

Найдите 10 отличий. Слева - 2020 год, справа - 2004 год.

 

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим джазовый кавер в стиле Мерлин Монро.

 

В галерее сегодня ничего лишнего, только милые котофото.

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Автор: Администрация Myslo
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