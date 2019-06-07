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Утро в Туле
7 июня: необычный покупатель супермаркета и вредная клубника

7 июня: необычный покупатель супермаркета и вредная клубника

ныхДоброе утро! А вот и пятница. А пока вы находитесь в предвкушении от того как умчите вечером из города, мы подготовили очередную порцию утренних новостей.

 

Погода на выходных просто отличная -  жарко, солнечно, есть возможность хорошо отдохнуть как на природе, так и в городе.

 

И теперь немного о планах ближайшие три дня.

На выходных будет много важных, решающий моментов: определятся участники «Нашествия» от Тулы, будет сформирован состав ½ финала КВН, а один из новых спектаклей будет признан лучшим.  Всё остальное, не менее интересное и увлекательное, например «МамПарад» или выставка жёлтых пионов — в этом обзоре.

 

В сети появилось видео с необычным покупателем в белорусском гипермаркете.  В магазин местной сети  ProStore ворвался вороной конь. Очевидцы сняли забавный видеоролик и выложили в соцсети. Животное отправилось в магазин вслед за хозяином. Как пишет местное издание   хозяин привязал коня возле магазина и отправился за покупками.  

 

А вот есть клубнику нужно с осторожностью. Врачи признали ягоду самой опасной из-за чрезмерного количества химических удобрений, которые используются при выращивании. Хотя на клубнику из собственного сада это не распространяется.

 

Xiaomi представила первую в мире «умную» зубную щетку. Новое устройство автоматически определяет оптимальное количество времени для чистки зубов в разных зонах. Если пользователь пытается закончить чистку зубов быстрее, щетка отправит уведомление на встроенный в нее сенсорный экран.

У суперсовременной зубной щетки несколько режимов работы отбеливание, чувствительные десна, массаж, классическая чистка. Также владелец может поставить себе напоминание о том, что пора почистить зубы.

 

А вот после выходных в ночь на понедельник поднимите свой взор к небу. В этот день самая большая планета Юпитер близко находиться к Земле. Чтобы хорошо разглядеть планету достаточно будет бинокля. А пока взгляните на фото, сделанные космическим кораблем NASA.

 

В качестве музыкальной паузы сегодня новый летний клип группы «Адаптация пчёл». Музыка, под которую нужно ехать к путешествиям на велосипеде, мотоцикле, машине, поезде или просто идти пешком. 

 

В галерее сегодня самые необычные цветы со всего мира.

Хороших выходных!

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Автор: Администрация Myslo, 7 июня, в 06:00 +2
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