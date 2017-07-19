19 июля: Очень много улыбок!

Доброе утро! Как же приятно просыпаться, когда светит солнышко!

Кстати, а вы знали, что 8,23 метра — максимальный рост подсолнуха, внесённого в Книгу рекордов Гиннесса? Офигеть, да?

И еще один рекорд Гиннесса!

15 июля в Парке Горького (да-да, в Москве!) в летнем кинотеатре «Пионер» студия Sony Pictures вместе с героями «Эмоджи фильм» попала в Книгу рекордов Гиннеса, став «Самой многочисленной группой людей в костюмах эмоджи, собравшихся одновременно в нескольких местах по всему миру». Аналогичный рекорд также был зафиксирован в Сан-Паулу (Бразилия), Дублине (Ирландия), Дубае (ОАЭ) и Лондоне (Великобритания), где в ярких костюмах собрались сотни фанатов!

Фильм про эмоджи выйдет в августе. Посмотрим трейлер, раз тут такое дело:

Новости!

Продолжаем тему эмоджи! В Турции нашли "самый древний смайлик" - кувшин с самым древним графическим изображением улыбающегося человеческого лица. Об этом рассказала группа турецких и итальянских археологов, которые ведут раскопки в городе Каркамыш в юго-восточной провинции Газиантеп. Находка датируется приблизительно 1700 годом до нашей эры. Улыбочку!

Тем временем в Канаде обнаружили новый вид динозавров - Альбертавенатор. Внешне динозавр был похож на большую птицу: он передвигался на двух лапах, а его тело было покрыто перьями. Также у животного были короткие крылья. Палеонтологи предполагают, что он жил в долине реки Ред-Дир около 71 миллиона лет назад.

И хватит о прошлом, перенесемся в настоящее. Тут в ставропольском селе появился стадион, полностью сделанный из соломы. Над входом в арену установили табличку с названием «Зенит-Арена», а также указали, что «в ходе постройки не украдено и не „распилено“ ни одного рубля». На возведение арены ушло пять дней, 41 тысяча рублей и четыре с половиной тысячи тюков соломы. Открытие ставропольской «Зенит-Арены» пройдёт 22 июля, после чего на стадионе начнётся Кубок мира по соломенному футболу, учреждённый местным крестьянско-фермерским хозяйством. Уот так уот.

Музыкальная пауза! Совместим ее сегодня с подсчетом чужих денежек. Недавно издание Billboard традиционно опубликовало список самых богатых музыкантов.

Верхнюю строчку занимает Бейонсе. Шестой альбом Lemonade и тур в его поддержку принес певице более 60 миллионов долларов.

На второй строчке - группа Guns N' Roses.

На третьей – Брюс Спрингстин.

Также в десятку вошли Дрейк, Адель, Джастин Бибер, Coldplay, Люк Брайан, Kanye West и Кенни Чесни.

Социальная реклама от ЮАР - с неожиданным поворотом... Кампания называется #ItCanWait («Это может подождать») и направлена на борьбу с использованием мобильных устройств за рулём автомобиля.

В ролике под цирковую музыку показываются пешеходы, увлечённо набирающие сообщения на смартфоне. В итоге они сталкиваются с другими людьми, падают в пруд и врезаются в столб. На экране появляется надпись: «Вы же даже не умеете одновременно писать и идти». А потом... Ну, можно и догадаться. Но вы все равно посмотрите:

«Так почему вы пишете и едете?»

Согласно исследованию 2014 года, сделанному учеными из Йельского университета, когда мы видим восхитительных собак или щенят, мы получаем прилив радости. Поэтому в сегодняшней галерее - собаки-улыбаки. Хорошего вам дня!