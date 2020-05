22 мая: вежливый щенок и новый тренд на коктейльные маски

Доброе утро! Вот мы и добрались до пятницы. Ура! Начинаем подготовку к выходным вместе с хорошими новостями. Поехали!

И сегодня, и в субботу, и воскресенье будет отличная погода, чтобы… закутаться в плед, заварить какао и остаться дома. Сегодня пройдет небольшой дождь, а температура воздуха поднимется до +11 градусов.

Живущий в американской семье золотистый ретривер Маршалл — подвижный и игривый щенок, и однажды ночью ему очень захотелось поиграть на улице.

Трехмесячный щенок продумал план побега и успешно его реализовал, пока хозяева спали. Об этом сообщает портал g2a-ltc.com.

В какой-то момент малыш-ретривер наигрался на свежем воздухе и решил, что пора возвращаться. Тогда он подошел к входной двери, огляделся и… постучал.

После этого он отошел, как будто зная, что на входе установлена камера и так хозяева смогут увидеть, кто же стучит к ним в дверь посреди ночи.

Однако все члены семьи крепко спали. Тогда он несколько раз нажал носом кнопку звонка, после чего его услышали и пустили в дом.

Позже семья просмотрела запись с камеры и решила поделиться ею в соцсетях. Сейчас у видео уже больше 1,6 миллиона просмотров.

В тренде коктейльные маски с дырочкой для соломинки.

Американская художница Эллен Макомбер из Нового Орлеана разработала уникальную маску с небольшим отверстием для соломинки, чтобы человеку было комфортно пить коктейли, не снимая защитной ткани с лица. Об этом она рассказала The New York Post.

По ее словам, это была идея ее знакомого — шить защитные маски именно такого формата. Кроме того, жители Нового Орлеана очень любят спиртные напитки, отметила она. Чтобы сделать глоток коктейля, человеку не придется снимать и снова надевать маску, из-за чего появляется больше вероятности заразиться на вечеринках.

По информации издания, Макомбер и ее коллега потратили около недели на изготовление 40 авторских масок. В их составе использовали хлопок в сочетании с разноцветными декоративными тканями и стразами. Уточняется, что стоимость такого товара — 30 долларов за штуку.

«Мы сначала хотели сделать украшение для губ, но чтобы клапан не оставался открытым постоянно, решили просто вставить второй слой защитной сетки. Вам остается только наклонить соломинку к себе и не надо лишний раз прикасаться руками к лицу», — заявила Макомбер в интервью Fast Company.

Автор также напомнила, что не является экспертом в данной области, и ее маски не стоит считать наилучшей формой профилактики заражения коронавирусом. При этом она сказала, что это изобретение восполнило критический пробел на рынке. Люди смогут встречаться и вместе пить напитки, избегая риски инфицирования.

Вышел новый ремиксный сингл The Weeknd - In Your Eyes, записанный вместе с Doja Cat. Приятный трек с налетом 80-ых – самое то для бодрого начала дня.

Московский фотограф @karmanverdi снял фотопроект «There Are So Many Ghosts at My Spot». Благодаря нему у парня в гостях «побывало» несколько людеи? максимально безопасным способом и с совершенным социальным дистанцированием: лишь при помощи простыни и проектора. Посмотрите, что у него вышло в нашей галерее.