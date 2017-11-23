23 ноября: Самые богатые модели и "самая скучная компания"

Доброе утро! Почему мы не котики?..

Сейчас бы позвонить начальнику и сказать: "У меня лапки, я работать не могу".

Начнем день с мультика!

Подборка мультиков Simon's Cat про еду. Все владельцы кошек знают: это жизненно!

Милота дня сегодня напоминает нам о том, что уже скоро Новый год и волшебство! Рождественская история от аэропорта Хитроу. Наслаждайтесь:

А теперь новости.

Илон Маск - это современный Мидас. Он, кажется, и правда превращает в золото все, чего касается. Например, одна его компания с нетривиальным названием The Boring Company (Игра слов: boring - это одновременно "скучный" и "бурение") заработала $300 тысяч на продаже... кепок! Продавать их начали 18 октября, когда Маск опубликовал фото "самой скучной кепки" в своих соцсетях. Стоимость головного убора составляет $20. Уже в первые сутки компания заработала около 80 тысяч долларов. Всего буровому бизнесу Илона Маска удалось продать около 15 тысяч головных уборов.

В Петербурге открывают кальян-бар по мотивам «Игры престолов». Заведение должно открыться на Невском проспекте, 131. Кальян-бар будет занимать два зала площадью 90 квадратных метров. Интерьер будет оформлен при помощи декораций, повторяющих ключевые элементы телешоу, например, в заведении появится Зал ликов, Железный трон и Чардрево. Правда, сейчас у владельца бара могут возникнуть серьезные проблемы с телеканалом HBO и Amedia TV (эта компания занимается распространением сериала в России) из-за претензий за использование товарного знака.

Компания Toyota представила человекоподобного робота третьего поколения T-HR3. В основе работы робота лежит новая система дистанционного маневрирования, которая позволяет T-HR3 имитировать движения пользователя. Роботом управляют с помощью системы Master Maneuvering System. Она включает в себя головной дисплей (шлем виртуальной реальности HTC Vive), «перчатку данных» и сервоприводы крутящего момента, которые позволяют оператору «мгновенно манипулировать» роботом, точно отображая движения и силу жестов. Первое время 74-килограммовый робот будет использоваться как тестовая платформа. В будущем Toyota планирует решать задачи по строительству домов, поиску пострадавших в стихийных бедствиях и освоению космоса с помощью подобных гуманоидов.

Музыкальная пауза.

Сегодня смотрим новинку от Пинк - клип Beautiful Trauma с участием Ченнинга Татума. Прекрасная работа:

А теперь о чужих денежках.

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира.

Этот рейтинг долгое время не вызывал никакого интереса, потому что первое место в нем не менялась уже очень давно. С 2002 года его занимала бразильская модель Жизель Бундхен, и она не собиралась никому отдавать свою корону. Поэтому новый рейтинг стал настоящим сюрпризом для всех.

Теперь на первом месте – Кендалл Дженнер, которая в этом году заработала 22 миллиона долларов. Эти деньги ей принесли многочисленные рекламные контракты, собственная линия одежды. и участие в семейном реалити-шоу.

Жизель Бундхен теперь на втором месте. После стольких лет можно и уступить корону - хотя бы на годок:

А третью строчку заняла Крисси Тейген. Но в будущем году ее карьера, по всей видимости, будет заморожена - известно, что девушка ждет второго ребенка.

Также в число самых дорогих моделей вошли Адриана Лима, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Белла Хадид, Эшли Грэм и другие.

В галерее диснеевские герои в необычных образах. Что если бы у них появились суперспособности Железного человека, Халка и других героев популярных комиксов? А вот что: