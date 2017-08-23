23 августа: Черная чернота и юмор зоопарка

Доброе утро! Бежим работать?)

23 августа погода устала быть "слишком хорошей". Что ж, несколько жарких дней - уже за счастье этим летом. Возвращаемся к привычному уже температурному режиму:

Начнем с милоты - она сегодня нужна как воздух!

Житель Калифорнии построил для своего пса спальню в чулане под лестницей. Он снес часть стены, спрятал деревянные перекрытия с помощью гипсокартона и покрасил получившееся пространство в белый цвет. Комната собачки украшена памятными фото:

Хотим показать вам творчество британского художника Гая Ларсена, который использует скомканный лист бумаги как источник вдохновения. Он просто кладёт бумажку и на основе тени от неё рисует картины:



Из обычной тени получаются интересные портреты

Новости!

В Нижнем Новгороде открыли "вакансию" для кота. "Строительная компания примет на работу котейку, с разовым окладом 20 000 рублей в месяц. Требования: наличие усов, четырех лап и одного хвоста; стрессоустойчивость, умение взаимодействовать с людьми", - говорится в тексте объявления, опубликованном в одной из групп соцсети «Вконтакте». Обязанности: первым заходить в квартиру новоселов и «энергетически подготавливать жилье для комфортного проживания собственников». В шуточной вакансии даже прописаны условия работы: «работа в крупной стабильной строительной компании; дружный коллектив; свободный график работы. Срок трудового договора: сентябрь - октябрь 2017 года». Конкурс на вакансию уже идет, продлится до середины сентября. Подано несколько десятков заявок. Победителя, который и получит "разовый оклад 20 000 рублей", выберет специальное жюри.

Японская дизайнерская фирма SANAA построила в порту на острове Наосима небольшой пассажирский терминал в виде облака. Высота терминала составляет восемь метров, он состоит из пересекающихся пластиковых сфер, помещённых на деревянный каркас. В вечернее время суток конструкция освещается изнутри, и благодаря этому светится снаружи. "Мы хотели создать нечто вроде ориентира для местных, а также для посетителей, которые впервые на острове, но смогут легко найти посадочную точку. Благодаря уникальной форме постройки люди, которые направляются к терминалу по суше или на корабле, смогут легко найти порт даже издалека?", - рассказывают дизайнеры.

Теперь в интернет-магазие можно купить (почти) самую черную краску в мире! Для черных делишек . Чудо-краска, которая поглощает до 99,6% падающего на неё света, называется Vantablack. Делает Vantablack одна компания — Surrey NanoSystems. Эту краску могут купить только юрлица, причем те, что не зарегистрированы в Великобритании, сталкиваются с дополнительными трудностями. Зато в магазине (онлайн) можно купить Singularity Black — краску, только немногим уступающую Vantablack по способности поглощать свет. Маленькая баночка (20 мл) стоит 50 долларов (3000 рублей). Singularity Black разработали инженеры компании NanoLab в коллаборации с бостонским художником Джейсоном Чейзом (Jason Chase). Чёрная фигурка медведя на радужном фоне — это инсталляция Чейза. А на видео видно, как Singularity Black лишает объёмные объекты трехмерности:

Музыкальная пауза! Сегодня это будет розыгрыш на концерте группы Foo Fighters в Японии. Во время концерта фронтмен Дэйв Грол пригласил на сцену Рика Эстли, рассказав, что «познакомился с ним пару минут назад». Затем Foo Fighters начали играть вступление, похожее на хит группы Nirvana «Smells Like Teen Spirit» (Грол был барабанщиком Nirvana). Однако проигрыш быстро сменился рок-версией песни Эстли «Never Gonna Give You Up». И это интернет-мем и довольно известный розыгрыш, называемый рикроллом*.

*Rickroll или Rickrolling (рикролл или рикроллинг) — это намеренный обман, заключающийся в выдаче ссылки на клип «Never Gonna Give You Up» вместо искомого видео или вообще чего угодно. Рикроллинг также применяется в реальной жизни, когда какое-то событие прерывается видео- или аудиозаписью «Never Gonna Give You Up».

Смотрим-слушаем:

И, конечно, не можем оставить вас без оригинала «Never Gonna Give You Up» от Рика Эстли:

Красота - для вдохновения. Как полное солнечное затмение в США выглядело из космоса.

В галерее - развлечение работников зоопарка. Они пародируют забавные фото своих подопечных. Кажется, у кого-то слишком много свободного времени во время рабочего дня: