5 июня: носки спасли бар от банкротства и самая угрюмая кошка в мире (еще одна)

Доброе утро! Наконец-то пятница, а впереди еще два дня выходных. А это значит, что пора заряжаться позитивом, и в этом нам помогут хорошие новости. Поехали!

После потопа, который обрушился на Тулу, небесная канцелярия наконец-то дает нам небольшую передышку. Весь уикенд обещают без дождей (ну или ооочень кратковременных), а температура воздуха прогреется аж до +26 градусов. Ура!

Музыкант Ник Кейв откликнулся на просьбу о помощи своего фаната Криса Пердю, чей бар оказался на грани закрытия из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Заведение под названием Trinity, расположенное в Лондоне, лишилось финансовой помощи государства, поэтому Пердю и его друзья — большие фанаты группы Nick Cave and the Bad Seeds — решили провести аукцион, чтобы собрать деньги и спасти заведение. Они попросили своих друзей и знакомых пожертвовать пластинки, памятные вещи, связанные с группой, автографы Кейва и фан-арт для аукциона.

Организаторы аукциона написали и самому Кейву на его странице на сервисе Red Hand Files. На удивление, музыкант ответил Пердю и его друзьям и поддержал аукцион, подарив пару своих носков Gucci и снабдив их надписью от руки «Эта пара блестящих носков официально принадлежит Нику Кейву и стоит очень много денег».

Теперь за блестящие носки может поторговаться любой желающий: аукцион начнется 4 июня и продлится неделю, принять в нем участие можно на eBay и на странице Trinity в Facebook.

Автор нашего любимого инстаграма по музыкальной части Валерий Меладзе стал выступать редко, но все еще метко. Будем петь и будем жить, вы только пишите почаще, Валерий Шотаевич! А сейчас слушаем новый хит - «Вижу солнце».

Помните самую суровую кошку, известную в интернете как Grumpy Cat? Кажется, у нее появилась достойная смена. Это кошка по кличке Киця, и выражение ее морды не менее угрюмое.

Хозяйка Кици — фотограф Виктория Отдельнова из Украины, сейчас проживающая во Флориде. В 2018 году она создала для Кици отдельный аккаунт в инстаграме, и сегодня у него уже более 47 тысяч подписчиков.

По словам Виктории, несмотря на неприветливый вид, Киця очень дружелюбная. Она любит играть с хозяйкой и ее друзьями. Однако суровое выражение лица почти никогда не сходит с ее морды. Разве что оно может меняться на очень (очень!) удивленное.

Фотограф Александр Сухарев запустил Твиттер-тред с фотографиями, которые он сделал с дрона в путешествиях по России и Европе за последние три года. Часто на его снимках машины, самолёты или архитектурные объекты складываются в своеобразные узоры. В Твиттере в реплаях стали сохранять его фото, чтобы использовать их как обои для рабочего стола. Посмотрите, какая красота у него получается, в нашей галерее.