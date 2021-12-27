27 декабря: прототип телеэкрана, который передает вкус и самый рождественский поезд метро в Чикаго

Доброе утро! До Нового года осталось 5 дней! Какое заветное желание вы загадаете под бой курантов в этот раз? Делитесь в комментариях (возможно, это поможет ему сбыться). И обязательно прочитайте только хорошие новости! Поехали!

Снежок приятно хрустит под ногами. Сегодня в Туле пройдет небольшой снег, а температура воздуха в городе опустится до -8 градусов.

Профессор Гомей Миясита (Homei Miyashita) из университета Мэйдзи разработал прототип телевизионного экрана, который, по его мнению, может улучшить взаимодействие человека с внешним миром с эпоху Covid-19. Об этом сообщает Reuters.

Устройство называется Taste the TV (TTTV). В него встроены десять канистр, ароматизаторы из которых подаются в зависимости от того, что показывается на экране. Затем готовая жидкость подаётся на гигиеническую плёнку, покрывающую поверхность, чтобы зритель смог ощутить вкус.

«Цель состоит в том, чтобы люди могли получить опыт чего-то вроде посещения ресторана на другом конце света, пока они остаются дома», — рассказал профессор университета Мэйдзи Гомей Миясита.

Профессор работает с командой из 30 студентов, которые помогают в разработке технологий, связанных со вкусом. Прототип экрана он создал за год. По словам Мияситы, если устройство поступит в продажу, оно будет стоить около 875 долларов.

Миясита также заявил, что ведёт переговоры с некоторыми компаниями, чтобы использовать разработанную технологию распыления для имитации вкуса шоколада или пиццы на ломтиках хлеба. На телеэкран же он планирует установить приложения для обучения на сомелье и поваров, а также различные викторины и тесты.

Одна из студенток опробовала устройство при журналистах. Мэйдзи Юки Хоу сказала телеэкрану, что хочет попробовать вкус шоколада. Спустя несколько попыток, технология озвучила правильный заказ и на экран поступила жидкость. По словам студентки, на вкус она ощущалась точно, как молочный шоколад.

Сегодня слушаем Silk Sonic — An Evening with Silk Sonic.

Шестивагонный праздничный поезд освещен гирляндами, как рождественская елка, а перед первым установлена платформа с Санта-Клаусом и оленями. Внутри поезд оформлен как миниатюрная деревня, а работники метро наряжаются как эльфы.

Обычно поезд курсирует с конца ноября до конца декабря, а о точном расписании местных жителей не предупреждают, чтобы добавить элемент сюрприза, отмечает Chicago Sun Times.

Метро — место где собираются совершенно разные люди, чтобы побыстрее добраться до места назначения. Кого там только не встретишь! Подземелье просто кишит забавными и необычными попутчиками. В одном вагоне может ехать косплеер в образе, в другом — человек с розами выше себя самого, в третьем — ещё какая-нибудь экстравагантная личность. Мы собрали для вас целую подборку подобных примеров.

Хорошего дня и приятных попутчиков!