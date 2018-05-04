4 мая: Мальчик с трубой и суровые владивостокские серферы

Доброе утро, друзья! Поработать не успели, а уже пятница. Вот бы так всегда…)))

Погода на выходные.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье будет не оч, но это ненадолго. Пока что на всю следующую недельку рисуют солнце… Красота! Пусть нас греет эта мысль:

Пока нас балует шикарный май, который больше похож на июнь или июль (ттт, чтоб не сглазить), Владивосток заливает дождями.

Как всегда, нашлись люди, которые вместо брюзжаний и стенаний ищут во всем положительные стороны. Например, вот эти SUP-серферы. От CR-V до буйка автобуса, полный вперед!

Очень красочный и даже в чем-то «праздничный» рекорд дня (в честь пятницы, конечно).

Китайское световое шоу, в котором задействовали 1374 дрона, попало в Книгу рекордов Гиннесса. Зрелище длилось 13 минут, представляете?

Новости!

Немецкая компания Leaf Republic создала биоразлагаемые и водостойкие тарелки, сделанные из листьев! Продукт состоит из трех слоев – в состав верхнего и нижнего входят листья, которые сшиты между собой пальмовыми волокнами, а средний слой представляет из себя материал картонного типа, который также изготовлен из обычных листьев. Все части не обрабатываются ни клеем, ни другими химическими веществами, а попросту сжимаются прессом. Листья собирают на виноградных плантациях Азии и Южной Америки. Конечный продукт обладает водостойкостью, его также можно помещать в микроволновую печь, а срок годности равен примерно 1.5 года. Посуду можно использовать для пищи различных видов, от сухих закусок до горячих первых и вторых блюд. Допускается повторное использование данного продукта, но компания настоятельно рекомендует все же использовать один раз, так как последующая эксплуатация тарелок негативно влияет на их прочность. После того, как продукт был использован по своему прямому назначению, его либо удобряют компостом, либо попросту утилизируют в отходы. Срок полного разложения такой посуды равняется одному месяцу, что намного эффективнее обычной пластиковой, срок разложения которой приравнивается к 450 годам.

Недавно в Швейцарии на выставке ювелирных украшений и часов продемонстрировали самую дорогую сумочку в мире. Она сделана в виде бутылки Кока-колы и усыпана бриллиантами - 9888 драгоценных камней общим весом 120 карат! Как рассказал владелец компании Coronet Аарон Шум, бутылка создана из особого материала, похожего на пуленепробиваемое стекло. Выглядит так, будто внутри поднимаются пузырьки». Сумочку делали 15 ювелиров на протяжении 100 дней. Дамский аксессуар стоит 300 тысяч долларов. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как сумочка с самым большим в мире количеством бриллиантов.

Исследователи из Disney Research, MIT Media Lab и Университета Карнеги — Меллона представили новую разработку — куртку, которая симулирует физические ощущения в среде виртуальной реальности. Куртка (разработчики называют ее Force Jacket) оснащена воздушными подушками, которыми управляет специальный компьютер, сдувая и надувая их. Создатели предполагают, что куртку можно будет использовать с VR-гарнитурами; она сможет симулировать различные ощущения — в частности, от объятий, от удара и даже от ползущей по телу змеи. Воздушные подушки связаны с датчиками силы, передающими колебания и вибрации определенным частям тела. Весит такая куртка около 2,25 килограмма и включает 26 надувных отсеков, которые находятся спереди, по бокам, сзади и на рукавах. Ощущения, как отмечается, передаются курткой с помощью изменения скорости, силы и продолжительности надувания и сдувания подушек. Исследователи создали три VR-приложения для тестирования куртки: одно из них посвящено виртуальной игре в снежки, второе является симуляцией ползущей по телу змеи, третье — симуляцией «растущих мышц».

Музыкальная пауза.

В начале этого года был один не слишком-то популярный мемчик, основанный на фото: парень с трубой играет что-то рядом с закрывающей уши девушкой. Вот оно:

А недавно в него вдохнули вторую жизнь: теперь мальчик становится героем «клипов» к популярным песням! Видеоряд конечно жесть. Но это же мемчик:

А вот, кстати, мелодия, которую узнает любой житель России:

Если тоже хотите сделать такой клип на любимую песню, воспользуйтесь вот этой вот инструкцией.

И не забудьте поделиться полученным шедевром в комментариях к этому блогу!

На волне супергеройства (вчера в России наконец начали показывать новых "Мстителей")!

Встречайте - первый трейлер фильма «Человек-Муравей и Оса»:

Нежная красота в галерее. Пусть у вас будут отличные выходные!