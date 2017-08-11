11 августа: Вековой пирог, преступление мечты и богатые диджеи

Доброе утро! Неужели пятница?!)

Выходные впереди! Чем заняться? Ответ на этот вечный вопрос - в нашем обзоре интересных событий на уик-энд. День физкультурника, фестиваль "Тульское небо", красочный праздник в "Ликерке" и много другое:

О погоде. Судя по прогнозу синоптиков, выходные у туляков будут потрясающими. Надеемся, в кои-то веки метеорологи не ошиблись:

Начинаем уик-энд с мультика! Новая серия Simon's Cat: Саймон заболел и спит. Котик ведет себя так, как полагается хорошему котику, когда хозяин болеет и спит:

Новость к завтраку.

В Антарктиде, в заброшенной хижине на мысе Адэр, исследователи из Новой Зеландии нашли фруктовый пирог возрастом 106 лет. Десерт производства компании Huntley & Palmers был завёрнут в бумагу и лежал в оловянной коробке на полке. На вид как новенький, даже пахнет нормально. Вековой десерт исследователи решили оставить на том же месте, где и нашли. Но вот пробовать его не стали, побоялись. Кстати, компания Huntley & Palmers существует и по сей день и до сих пор занимается производством консервированных пирогов. У них очень хорошо получается! На фото - "анбоксинг" пирожка:

К другим, несъедобным новостям:

Фанат World of Tanks, механизатор Юрий Белых из Краснодарского края, к семилетию любимой игры нарисовал 200-метровый логотип игры на своей пашне. Размеры - 216 на 158 метров. По словам разработчиков, это один из самых оригинальных подарков, который они получали. Подробнее в видео:

Преступление, "жертвами" которого захотели бы стать многие. Житель штата Вирджиния, вернувшись из отпуска, обнаружил, что его дом был взломан. Таинственный посетитель, появившийся в доме в отсутствие хозяина, навел в жилище порядок, не взяв оттуда ничего ценного. Святые люди!

Стартап-компания Practical Plantoid Robotics на этой неделе представила комплект деталей для легко собираемого органического робота - то есть "робота-растения". Он называется Plantoid и состоит из растения и электроники — и выглядит как настоящий растительный киборг! Самое главное — это посредством сенсоров и сбора данных обеспечить жизнь растения, расположенного на роботе, отмечают в компании. Если это получится, устройство сможет выполнять интересные миссии и эксперименты — приносить с собой жизнь на другие планеты (!) или, например, моделировать выживаемость и экологическую устойчивость в неблагоприятной окружающей среде (типа как в России). На Kickstarter проект пока собрал около 500 долларов (при цели в $5 000). Если до 9 сентября текущего года стартап соберет необходимую сумму, он получит спонсирование. В случае успеха его поставки должны начаться в феврале 2018 года.

Музыкальная пауза + подсчет чужих денежек.

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых диджеев в мире. На первом месте Кельвин Харрис, который заработал 48,5 миллионов долларов. Кстати, он занимает эту строчку пятый раз подряд.

На второй строчке — Tiesto (за этот год он отыграл 134 концерта, за которые получил внушительные гонорары).

На третьем месте — электронный дуэт The Chainsmokers.

Также в десятку лучших вошли Skrillex, Стив Аоки, Diplo, Дэвид Гетта, Marshmello, Мартин Гаррикс. А замыкает этот список российский диджей Антон Заславский, больше известный как Zedd.

И для настроения - видео авиашоу в Омске, снятое с самолета. Представление было неделю назад, 5 августа:

В галерее - необычное творчество Faith Montgomery: сочетание деревянных контуров и акварельных рисунков.