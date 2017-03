22 марта: Во что превращается свидание, если у тебя есть кот

Доброе утро! Уже среда! Можно начинать мечтать о выходных. Но не слишком увлекайтесь - смотрите под ноги :Р

Начинаем день с мультика! Новая серия любимого Simon's Cat. Как выглядит свидание с девушкой, если у тебя есть кот...

Надоели пробки? В США, похоже, нашли временное решение. Недавно там успешно испытали автомобиль-трансформер, который способен преодолевать практически любые дорожные пробки. На видео все понятно - что это, зачем и как.

И самый алес наступит тогда, когда выстроится пробка из таких вот хитрых преодолевателей пробок...

Теперь время для традиционного видео с животным. Сегодня оно не мимимишное, а скорее смешное. Американский мальчик по имени Трей Дженсен приехал с родителями в сафари-парк и хотел покормить лам. А в итоге стал интернет-звездой. Итак, смотрим - жестокое нападение ламы на детеныша человека:

Новости!

В ОАЭ создали первый в мире совет по счастью, который будет представлять ежегодный доклад о мировом уровне счастья на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Объявление было приурочено к Международному дню счастья, который празднуется во всем мире 20 марта по инициативе ООН. Совет возглавит профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Под его эгидой будут находиться такие подразделения, как совет счастья и здоровья, совет по вопросам счастья и образования, совет личного счастья, совет счастья в рабочей среде, совет по измерению благосостояния и совет счастливых городов. Ну хоть кто-то сообщит нам, счастливы мы али нет...

В России предложили ввести летом длинный обеденный перерыв - до двух часов. В летнее время года, особенно в период жары, организм подвергается большим нагрузкам и большей утомляемости, говорится в пояснительной записке. В процессе приема пищи происходит отток крови от нервной системы к системе пищеварительной. Это вызывает сонливость и уменьшает работоспособность. Следовательно, организму требуется больше времени для восстановления сил и возвращения к полноценной работе, делают вывод законотворцы. Один из них, кстати, сам из Ростовской области, где летом температура воздуха на солнце доходит до 40-50 градусов. Так что о том, как работается в жару, знает на собственном опыте.

Шведская компания Edeva разработала искусственную неровность необычной конструкции: она не выступает над дорогой, а наоборот — утопает в неё. Причём только по необходимости - то есть, когда автомобиль превышает скорость. Система под названием Actibump узнаёт о нарушении скоростного режима благодаря датчикам, которые установлены в дорожном покрытии на подъезде к «лежачему полицейскому». Если скорость автомобиля превышает установленный лимит, металлическая пластина, которая лежит вровень с дорогой, уходит в асфальт на глубину в шесть сантиметров. Как результат, колёса попадают в искусственную яму, подвеска автомобиля получает ощутимый удар, а нерадивый водитель прикидывает, во сколько ему обойдётся будущий ремонт. Actibump уже установлена в некоторых шведских городах: Линчёпинге, Уппсале, Мальмё, Вестеросе и на знаменитом Эресуннском мосту, а совсем скоро система будет установлена и в Хельсингборге. Очевидно, местные водители по достоинству оценили новинку: по данным компании Edeva, случаи превышения скорости на данных участках сократились на 95%.

А в Туле такие Actibump на каждой дороге. ПРавда, бьют все машины без разбора...

Вирусная игра, которая покорила Китай и Японию. Называется Eight Note! Don't stop! «Восьмая нота» представляет собой рядовой платформер, который управляется голосом. Чтобы главный герой двигался вперёд, нужно говорить, а чтобы прыгал — кричать. Чем громче крик, тем выше прыжок. Со временем задача усложняется: например, появляются различные препятствия, на которые нельзя натыкаться. Из-за нестандартного управления игра привлекает больше всего внимания своими летсплеями, которые набирают миллионы просмотров на различных площадках. Самые популярные ролики — с участием девушек. Смотрим:

