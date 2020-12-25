25 декабря: Санта в России, чек-лист по подготовке к Новому году и комикс про 2020 год

Доброе утро! До Нового года осталось всего неделя. Не забывайте сделать последние в этом году дела, а еще читайте только хорошие новости. Поехали!

Все вокруг белым-бело. Сегодня в Туле пройдет снег, температура воздуха будет -2 градуса. Такая же погода ожидает туляков и в выходные дни. Самое время слепить парочку снеговиков.

Санта-Клаус сделал первую остановку в России в рамках своего 65-го путешествия по миру. Об этом свидетельствуют данные Объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD), которое традиционно отслеживает перемещения Санты.

«Похоже, Санта сделал одну из первых остановок в поселке Провидения в России. Интересно, куда он направится потом», — говорится в сообщении NORAD в Twitter.

Следить за перемещениями волшебника может любой желающий. На специальном сайте также рассказывается, сколько подарков он успел вручить. Судя по данным сайта, свои подарки получили уже больше 1,7 миллиона человек.

Кроме того, трансляция путешествия Санты ведется на YouTube.

NORAD отслеживает перемещение Санта-Клауса по вымышленному маршруту с 1955 года. Тогда американская торговая сеть Sears в Колорадо-Спрингс запустила объявление с номером телефона Санта-Клауса, по которому предлагала звонить детям. Но в объявлении была допущена опечатка, и вместо номера горячей линии Санты сети Sears там разместили номер центра континентального Командования воздушно-космической обороны.

В результате полковник Гарри Шоуп всю ночь получал звонки от детей, которые хотели поговорить с Санта-Клаусом. Но вместо того, чтобы сказать им, что они ошиблись номером, Шоуп отвечал, что он не Санта, но может отследить его по радарам. Полковник и его команда провели остаток рождественской ночи, принимая звонки и рассказывая о том, где сейчас находятся Санта-Клаус и его олени, которые летят по небу, чтобы доставить подарки.

Эту традицию поддерживают и сейчас: военным помогают волонтеры.

Монеточка выпустила новый альбом «Декоративно-прикладное искусство». В этом альбоме куда больше настоящего искусства, чем прикладных поделок. Скажем больше, уже за одну только песню «Переживу» Лизе Гырдымовой с Витей Исаевым можно поставить памятник. Имели авторы это в виду или нет, но у них получился самый воодушевляющий гимн новой надежды, так остро необходимый нам именно в 2020-м. Сегодня слушаем Монеточку – «Переживу».

Выжить в предновогодней суете, все успеть, подготовить идеальный праздник и не сойти с ума — это вполне реально, если действовать по плану. Подготовили вам в помощь чек-лист, на который можно ориентироваться.

Решите, как хотите праздновать

Самое главное, с чего стоит начать подготовку, — это понять, как хочется отметить праздник. Будет это дружеская вечеринка, теплый праздник в кругу семьи, романтический вечер на двоих — просто честно ответьте себе, как видите свой Новый год.

Подумайте, кого пригласить

Обсудите планы празднования с теми людьми, кого хотите видеть рядом в этот вечер, ведь у каждого могут быть собственные идеи и желания.

Позаботьтесь о месте

Решите, где будете отмечать Новый год. Если требуется, заранее позаботьтесь об аренде и транспортных вопросах.

Подготовьте подарки

Все же подарки — важная часть новогоднего празднования, так что не оставляйте их выбор на последний момент. Мы уже составили отдельный чек-лист про то, как их выбирать и дарить, — вам в помощь.

Украсьте дом

Даже если вы проведете новогоднюю ночь не дома, украсить пространство стоит. Ориентироваться можно на наш мудборд и идеи декора, который легко сделать своими руками.

Спланируйте меню

Решите, что хотите видеть на праздничном столе, и рассчитайте меню сообразно количеству гостей. Некоторые продукты и блюда можно закупить уже сейчас. Если планируете заказывать готовую еду, лучше оставить заказ заранее, чтобы не остаться с пустым столом.

Придумайте праздничный наряд

Рождественский свитер, торжественный костюм, базовые удобные вещи — наряд на Новый год может быть любым, главное, чтобы нравился вам.

Отдохните

Предновогодняя суета может быть приятной, но очень утомляющей. Поэтому, в конце концов, просто выдохните и посвятите немного предновогоднего времени себе.

Художник из Шанхая Tango Gao не усложняет себе жизнь многочасовыми трудами над своими рисунками, так как его стиль просто до безобразия минималистичен. Однако его схематичные и чаще всего чёрно-белые работы содержат в себе много смысла и остроумия.

Его стиль пришёлся по душе уже более 240 тысячам подписчикам, наверняка придётся и вам. Особенно ловко Tango обыгрывает тяготы и невзгоды 2020 года, который, как известно, не задался для большинства жителей планеты.

Хорошего дня и праздничного настроения (и побольше)!