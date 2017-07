6 июля: C Днем поцелуев!

Доброе утро! Всех-всех-всех с Днем поцелуев! Love is in the air...)

Когда такой праздник, день с самого утра хороший. Да, Розарио?

Новая серия Simon's Cat! Там даже показано наше лето-2017 во всей красе:

Рекорд к завтраку!

Американец Джоуи Честнатпо прозвищу Челюсти установил новый рекорд на чемпионате по поеданию хот-догов, съев за 10 минут 72 хотдога:

Новости! Сегодня про земельный арт.

В Китае построили солнечную электростанцию в форме панды (с немного дурковатым выражением на морде). Её мощность составляет 50МВт. Предполагается, что когда проект Panda Green Energy будет завершён, мощность увеличится вдвое. По задумке необычный внешний вид электростанции может вдохновить молодых китайцев и заинтересовать их вопросом использования солнечной энергии, а также привлечь туристов. Центр молодёжной активности на электростанции, ориентированный в основном на школьников, будет подробно рассказывать о преимуществах солнечной энергии. Компания надеется построить электростанции в форме панды и в других странах Центральной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, она разработала проекты, вдохновлённые другими представителями местной фауны — такими, как коала или носорог.

Итальянский фермер нарисовал гигантский (135-метровый!) портрет Путина на своем поле неподалёку от Вероны при помощи трактора. Свой необычный арт-объект он посвятил предстоящему саммиту «Большой двадцатки» в Гамбурге. Ранее из-под "трактора" этого фермера уже выходили портреты Обамы, Трампа, Кастро и других.

Российские интернет-пользователи назвали самое красивое футбольное поле в нашей стране. Такой чести удостоился стадион МГУ имени Невельского во Владивостоке. Он расположен на насыпной площадке на мысе Купера и с трёх сторон окружён морем. Строительство началось в 2011 году и завершилось в 2017-м. Помимо спортивных соревнований, на поле сразу после открытия начали проводить праздники — например, первые в Приморье состязания дронов и Международный день моряка. Вид роскошный, ничего не скажешь:

А теперь некое... кхм... подобие музыкальной паузы...

Выпускница Королевского колледжа искусств в Великобритании Мари Трикад создала устройство, которое может вывести прослушивание музыки на новый уровень: с помощью пульсаций и температурных режимов мелодию теперь буквально можно «прочувствовать» кожей.

Устройство получило название Touché. Это тактильный музыкальный инструмент, который состоит из двух частей: семи небольших устройств, крепящихся на кожу, и специальной консоли для создания музыки. Каждый модуль содержит пульсационный датчик, который предлагает различные уровни интенсивности, а также температурные режимы.

«Touché - это не просто перевод звуковых частот в пульсации. Это творческий инструмент для исполнителей и слушателей, который помогает исследовать давно забытое чувство осязания», — считает дизайнер.

И из серии "наши руки не для скуки". Видеоблогер переделал игрушечную пожарную машину в огнемёт на радиоуправлении. Теперь она не тушит пожары, а, наоборот, поджигает все вокруг. Такая пожарная машина из АДА:

В галерее - 94-летняя японская бабушка, которая стала инстаграм-моделью. Внучка шьет ей яркие вещи, а она позирует в них для соцсетей.