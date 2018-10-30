30 октября: Забористые кроссовки и самые страшные языки

Всем привет! А на улице СНЕГ лежит!) Просыпайтесь скорее, а то растает, и не успеете увидеть.

Фото из инстаграма elena_vit_n

Погода на сегодня:

Начинаем утро с милоты!

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подарил юному болельщику свою клюшку. И, кажется, это самый счастливый день в жизни парнишки:

Очень странный опрос к Хэллоуину.

Приложение по изучению иностранного языка Tandem выяснило, какие языки больше всего пугают русскоязычных людей (инфографика The Village):

Кстати, мандарин занял первое место и в глобальной статистике.

Почти четверть (23 %) русскоязычных респондентов полагают, что северокитайский язык придется слишком долго учить, а еще 22 % ожидают проблемы с произношением. При этом грамматика пугает только 10 % русскоговорящих людей, которые достаточно обеспокоены сложной грамматикой родного языка.

А как по-нашему, так опрос дурацкий. Ведь все знают, что самый страшный - латинский, потому что МЁРТВЫЙ. Хе-хе.

Новости!

Компания Puma в рамках коллаборации с российским брендом одежды Outlaw представила кроссовки с узором на подошве «ромбиками». Ничего вам не напоминает? А должно! Ведь это отсылка к российским бетонным заборам, которые можно встретить по всей стране (официальное название «Плита ограды ПО?2»). Кроссовки будут продаваться в белой (более похожей на забор) и чёрной расцветках. Кстати, обратите внимание на логотип коллекции — «ПYMA». Он такой и должен быть, это не кустарная подделка)

В сиднейском океанариуме Sea Life Sydney у гомосексуальной пары пингвинов Сфена и Мэджика вылупился птенец. Птенца назвали Сфенджик, объединив имена родителей. Специалист океанариума Тиш Ханнан рассказал, что Сфен и Мэджик высиживали яйцо по очереди, а теперь вместе заботятся о пингвиненке. Яйцо Сфену и Мэджику досталось от гетеросексуальной пары пингвинов, которые живут в океанариуме по соседству.

Ииии суперновинка. В Университете Кейптауна придумали биокирпичи из… человеческой мочи! Весь процесс производства описывать (сорри за каламбур) не будем, отметим лишь один довольно весомый минус. Чтобы собрать материал на производство одного кирпича, одному человеку понадобиться сходить в туалет более 100 раз. Так что, вполне возможно, новые биокирпичи никогда не попадут на стройку, оставшись занятной концепцией.

Музыкально-танцевальная пауза!

Пожалуй, самая плавная лунная походка в мире. Как-то так мы сегодня поскользим на работу:

Для правильного релакса:

Неспешная красота и величие ландшафтов русского севера:

Семь подруг из США каждый год на Хэллоуин наряжаются в разных киногероев, сыгранных одной и той же знаменитостью. Впервые они проделали это в 2010 году, и в тот момент не слишком задумывались над идеей, это «просто казалось естественным для компании девушек». Традиция костюмов на Хэллоуин была нарушена дважды — в 2011 году, когда она по сути еще не «родилась», и в 2017 году, когда они находились в четырёх разных городах. В галерее — их костюмы, шесть фото! Узнаете героев?

И бонусом еще есть фото без костюмов ;)