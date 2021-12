22 декабря: бар в стиле «Один дома» и кот, который не только показывает, но еще и продает рыбов

Доброе утро! До Нового года осталось 10 дней. Рассказывайте в комментариях, что обязательно нужно сделать до наступления 2022 года. А пока вы придумываете свой список, мы уже собрали для вас только хорошие новости. Поехали!

Одевайтесь потеплее. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха опустится до -19 градусов.

Создатели американского Hidden Bar в Нэшвилле вдохновились атмосферой фильма «Один дома». В заведении воссоздали интерьеры особняка Маккалистеров. Так, главный зал бара превратили в гостиную: стулья заменили уютными креслами с обивкой в цветочек и мягким зеленым диваном, а камин украсили носками с подарками.

Здесь же разместили точную копию стола, за которым ужинала семья Кевина. Особое внимание уделили деталям: на фото, например, можно разглядеть картонную копию Майкла Джордана, появившуюся в одной из частей франшизы, а также подвешенные к потолку банки краски, которые Кевин использовал, чтобы отпугнуть грабителей.

В преддверии Рождества в Hidden Bar также обновилось меню. Теперь там можно попробовать лакомства из культового фильма. Например, пиццу Little Noelle’s с фокаччей, пепперони и моцареллой, фаршированные ракушки и мороженое Sundae Scaries, на которое налегал Кевин, оставшийся без родительского присмотра. Об этом говорится в инстаграме заведения.

Более того, коктейли бара теперь называются цитатами главного героя. Например, один из напитков указан в меню как Keep the Change, You Filthy Animal («Сдачу оставь себе, грязное животное»). Напомним, это фраза из фильма, который смотрел Кевин. Позже мальчик воспользовался репликой, чтобы отпугнуть курьера.

Сегодня слушаем FKA twigs и The Weeknd - «Tears In The Club».

В китайской соцсети Weibo стало популярным видео, на котором кот сидит в тёплой куртке на стуле перед самодельным «прилавком» c рыбой на одном из местных рынков. Комментаторы под видео отмечают, что удивлены, как питомец спокойно сидит, а только озаряется по сторонам.

Но больше всего удивительно, как мем про кота, который спрашивает про продажу рыбов, заиграл новыми красками и совсем с другой стороны.

В период новогодних праздников люди очень любят наряжаться в уютные и тёплые свитерочки с изображением оленей, снежинок, снеговиков и прочих рождественских атрибутов. Но иногда особо креативные весельчаки могут пойти значительно дальше и отыскать, а то и сделать своими руками такие наряды, что способны затмить собой даже новогоднюю ёлку с лежащими под ней подарками! Эти яркие, странные, смешные, необычные и ужасно прекрасные образы мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

Хорошего дня и свитерного настроения!