18 октября: Попробуйте уместиться на табуретке

Доброе утро! Настроение - среда?

Ладно, придумаем что-то для улучшения настроения.)

Новый челлендж в сети!

Певица Ариана Гранде в 2014 году выпустила свой второй альбом My Everything. На его обложке Гранде очень изящно сидит на табуретке. Девушка прижимает пятку к бедру, а рукой держится за мысок туфли.

И вдруг все в интернете решили повторить эту позу. Оказалось, что это очень сложно. Те, у кого все-таки получилось, признали: неудобно!

А вам слабо?) Если не слабо, ждем ваши фотопруфы в комментариях!

(еще немного Арианы Гранде - в нашей "музыкальной паузе"!

Прокрутите страницу ниже, пожалуйста)

Новости!

Петербуржец Игорь Баронас собрал велосипед высотой 6,5 метра и прокатился на нем! Похоже, это новый мировой рекорд:

Семейный отель Dog Bark Park в Коттонвуде, штат Айдахо, привлекает посетителей своим необычным внешним видом: он выполнен в форме 10-метровой собака породы бигль из фанеры и гипсокартона. Рядом пристроена ещё одна собака, в ней всего 3,5 метра. Номера расположены в животе бо?льшего бигля. Одновременно проживать в животе собаки могут четыре постояльца. Ночь обойдется примерно в 7,5 тысяч рублей.

В Google Maps теперь можно «прогуляться» не только по Земле, но и по другим планетам и крупным небесным телам Солнечной системы, а также по МКС. Всего пользователям доступно 16 миров, не считая Землю. Чтобы перейти в режим выбора планет и спутников, нужно открыть эту страницу или в режиме просмотра спутниковых снимков Земли отдалиться на максимальное расстояние (тогда планета будет изображена в виде глобуса). Приятных путешествий!

Музыкальная пауза.

Подготовили музыкальное сопровождение для вашего участие в челлендже имени Арианы Гранде.

Про чужие денежки, как мы любим!!!

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей в Европе. На этот раз первую строчку занимает писательница Джоан Роулинг, состояние которой продолжает расти благодаря книгам о Гарри Поттере. В этом году «Гарри Поттер и Проклятое дитя», а также фильм «Фантастические твари и где они обитают», снятый по одной из ее книг, принесли ей 95 миллионов долларов.

На втором месте — футболист Криштиану Роналду, который занимает эту строчку благодаря своим многочисленным рекламным контрактам.

На третьем — группа Coldplay, которая сейчас завершает свой тур в поддержку альбома A Head Full of Dreams.

Также в список самых дорогих знаменитостей на этот раз попали Адель, Эд Ширан и Кельвин Харрис.

В галерее - работы фотографа Стефана Драшана из Вены. Он снимает в музеях их посетителей, которые особенно органично выглядят на фоне картин. Причиной «совпадения» может быть, например, цвет волос человека, его причёска, поза или одежда. Свои находки фотограф публикует в блоге People Matching Artworks на Tumblr.