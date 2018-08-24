24 августа: А можно, чтобы лето не кончалось?

Доброе утро! Всех с пятницей, друзья!

Уже решили, как проведете ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ ЛЕТА??? Это очень важно! За идеями — велкам в наш специальный обзор. Летние кинотеатры, рок-опен-эйр, концерты на улице, выездная вечеринка — все на свежем воздухе! Наслаждаемся, пока еще достаточно тепло:

Погоду на все выходные обещают отличную. Жары, конечно, уже не будет, но и без нее хорошо:

Лайфхак для офисной пятницы. Не благодарите!

Начинаем уик-энд с заводным настроением! Для этого — оригинальная музыкальная пауза.

Зажигательное выступление Венди Суперстар на испанском шоу талантов. Эта дамочка (да-да, дамочка, в инстаграме есть фотки без тонны макияжа) знает толк в танцах:

Новости!

Снуп Догг написал кулинарную книгу. Она называется «From Crook to Cook» и выйдет в октября. Книга состоит из рецептов любимых блюд рэпера — от простых вафель до лобстера. Также в сборнике есть инструкции по приготовлению коктейлей и соков. То есть да, вы все правильно поняли — никаких «волшебных кексиков» не будет… Снуп Догг уже не тот.

Для тех, кто тоскует по прошлому веку и часто ездит в Москву. Московский метрополитен выпустил коллекционные жетоны с функциями проездной карты «Тройка»! Они разыгрываться между пользователями в соцсетях метрополитена. Визуально новинки стилизованы под старые жетоны, которыми раньше оплачивали проезд в московском метро. Они не используются с 1999 года, на смену им пришли картонные и пластиковые карты. Проездной будет действовать везде, где можно оплатить проезд картой «Тройка»: в метро, на МЦК и на наземном транспорте. Пополнение баланса будет происходить в кассах метрополитена или через мобильное приложение «Метро Москвы». Кстати, помимо жетонов функции «Тройки» уже перенесены в браслеты, кольцамии брелоки, которые можно купить в сувенирных магазинах Московского метрополитена.

2 сентября в Петербурге на один день откроется Университет мемологии! Это случится в рамках Научного пикника Университета детей в Юсуповском саду. Все посетители фестиваля смогут проверить свои знания в мемологии и получить диплом по специальности «мемолог». Интересно, что этот университет мемологии организован при поддержке «Лентача». «На нашей кафедре юные слушатели научатся находить интересные новости и создавать из них мемы. Но самое главное — наконец-то разберутся, с чего орать, а с чего нет», — отмечает Тарас Сычев, администратор паблика «Лентач».

Важная информация для модников.

Назван самый трендовый цвет сезона - это кислотно-лаймовый! Народ постит в соцсети фотки с этим цветом и хэштегом #slimegreen - их уже больше 11 тысяч!

Звезды уже в тренде:

Ким Кардашьян

Рита Ора

Зара Ларссон

Charli XCX

Новинка, которая понравится всем, кто любит фотоискусство.

Просто посмотрите видео ниже - это промо макро-объектива Laowa 24MM Probe Lens. С помощью него и монтажа можно добиться "эффекта выстрела":

Вот еще примеры этого объектива в действии. Уже не такие магические, но все же очень классные:

Завершим эту подборку макросъемкой наливания пива. Пятница же!

В галерее - котик с персиками! Знакомьтесь, это Оззи. Он живет в Америке, в штате Огайо, в частном доме, в саду которого растут персиковые деревья. Каждый год летом его хозяева собирают урожай персиков и спелые персики можно найти почти на каждом столе в их доме. И Оззи, метис с сиамской породой, просто обожает находиться рядом с персиками. Впервые эту привычку у него заметили еще в 2014 году, через год после того как Оззи взяли из местного приюта.

Эти персики... такие манящие...