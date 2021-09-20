20 сентября: первый в мире факультет TikTok и роботы-собаки превратились в сторожевых псов

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Вода, вода, кругом вода. Сегодня в Туле дождь, а воздух в городе прогреется до +7 градусов.

Украинский тиктокер и ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) Михаил Поплавский в своем инстаграме сообщил об открытии факультета TikTok. Это первый подобный проект не только для Украины, но и для всего мира.

«Моя миссия — украинизировать ТикТок, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю Украины! Украинский должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир», — сказал Поплавский.

Студентов будут обучать «с нуля», и по окончании они получат соответствующий диплом, отмечается на сайте вуза. Обучение на факультете будет бесплатным для всех желающих студентов университета.

Руководить факультетом будет выпускница вуза, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева. По ее словам, чтобы быть «лидером по жизни», нужно «развивать себя, создавать свой бренд» в TikTok. В университете считают, что «будущий тиктокер должен отлично знать тренды соцсетей, быть интересным, создавая оригинальный контент, идти в ногу со временем и даже опережать его».

А вы бы хотели поучиться на таком факультете? Может, у вас есть свои идеи, каких предметов не хватает в университете? Делитесь в комментариях своим мнением.

Пятый студийный альбом Imagine Dragons Mercury Act 1 получился разносторонним по жанрам и откровенным по содержанию (даже сильнее обычного). Сентиментальность, грубость и эмоциональный заряд здесь неизменно сопровождает лирика, в чем проявляется знакомый почерк продюсера Рика Рубина. Сегодня слушаем Imagine Dragons — Mercury Act 1.

Компания Hyundai начала использовать роботов-собак Boston Dynamics в качестве охранников автомобильного завода Kia (входит в группу компаний Hyundai Motor Group) в Южной Корее. Об этом сообщается на сайте Kia.

Новая модель робота-собаки называется Factory Safety Service Robot, или просто Robot.

«Robot — наш первый совместный проект с Boston Dynamics. Этот андроид способен обнаруживать риски и обеспечивать безопасность сотрудников на промышленных объектах», — рассказал глава лаборатории робототехники Hyundai Motor Group Хюн Дон Чжин.

Андроид может обнаруживать людей, отслеживать повышение температуры и риски возникновения пожара, а также определять закрытые и открытые двери.

Им можно управлять дистанционно, что особенно удобно для мониторинга территории, так как его перемещение можно транслировать в прямом эфире на специальном сайте, а также создавать фотографии и журнал действий, которые потом направляются в центр управления. Когда Robot обнаруживает источник опасности, он отправляет сотрудникам сигналы тревоги.

Hyundai Motor Group приобрела контрольный пакет акций Boston Dynamics в 2021 году. Южнокорейская автомобилестроительная компания планирует развивать робототехнику для улучшения безопасности и качества жизни людей.

«В рамках нашего партнерства (с Boston Dynamics) мы также продолжим создание интеллектуальных сервисов, помогающих распознавать угрозы на промышленных объектах и поддерживающих безопасные условия труда», — отметил Хюн Дон Чжин.

Что может порадовать больше, чем любимый домашний питомец? Только если у вашего котика или собаки появляется прибавление в семействе. А если уж получается так, что природа дарит вам мини-копию любимца, то лавина радости и умиления обеспечена. Некоторые котята и щенки похожи на родителей буквально во всём — от расцветки и до привычек, и это невероятно мило. Убедитесь сами!

Хорошего дня и большого настроения!