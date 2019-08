20 августа: а Земля то плоская

Доброе утро! Немного красоты вторничным утром никому не повредит.

Кстати, этот короткий видеоролик на странице модели Виктории Одинцовой в Instagram набрал 500000 просмотров.

Наслаждаемся последними летними деньками. За окном сегодня настоящая жара.

Македонская парикмахер умеет не только делать красивые прически, но и знает как распорядиться волосами клиента. После каждой стрижки она собирает из волос портреты.

Самые известные ее работы - портреты футболистов Месси и Роналдиньо, репера Эминема, певицы Рианны и актёра Бреда Питта.

Ученые показали, как могут видеть нашу планету инопланетяне. Специалисты изучили 10000 снимков Земли, сделанных за 2016-2017 г. с помощью спутника Deep Space Climate Observatory.

На этой модели Земля выглядит немного плоской. Выходит, не так уж безосновательны были первые представления древних людей о строении нашей планеты.

В одном из парков развлечений в Германии открыли странную карусель. Её внешний вид вызывает не самые приятные ассоциации. Многим гостям 23-метровая карусель с названием «Полет орла» напомнила символику Третьего рейха. Желающих прокатиться на свастике не оказалось. После многочисленных жалоб в социальных сетях директор парка принял решение закрыть аттракцион.

В качестве музыкальной паузы посмотрим танец милого малыша под песню Майкла Джексона. Растет достойная смена поп-королю.

my brother thinks he’s michael jackson and he got a jacket to match???? pic.twitter.com/IOVPaUzio9