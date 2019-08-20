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Утро в Туле
20 августа: а Земля то плоская

20 августа: а Земля то плоская

Доброе утро! Немного красоты вторничным утром никому не повредит.

Кстати, этот короткий видеоролик на странице модели Виктории Одинцовой в Instagram набрал 500000 просмотров.

 

Наслаждаемся последними летними деньками. За окном сегодня настоящая жара.

 

Македонская парикмахер умеет не только делать красивые прически, но и знает как распорядиться волосами клиента. После каждой стрижки она собирает из волос портреты.

Самые известные ее работы -  портреты футболистов Месси и Роналдиньо, репера Эминема, певицы Рианны и актёра Бреда Питта.

 

Ученые показали, как могут видеть нашу планету инопланетяне. Специалисты изучили 10000 снимков Земли, сделанных за 2016-2017 г. с помощью спутника Deep Space Climate Observatory.

На этой модели Земля выглядит немного плоской. Выходит, не так уж безосновательны были первые представления древних людей о строении нашей планеты.

 

В одном из парков развлечений в Германии открыли странную карусель. Её внешний вид вызывает не самые приятные ассоциации. Многим гостям 23-метровая карусель с названием «Полет орла»  напомнила символику Третьего рейха. Желающих прокатиться на свастике не оказалось. После многочисленных жалоб в социальных сетях директор парка принял решение закрыть аттракцион.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим танец милого малыша под песню Майкла Джексона. Растет достойная смена поп-королю.

 

 

В галерее сегодня миниатюрные модели, созданные для съемок фильмов.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +2
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