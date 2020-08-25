25 августа: спасение редчайшего ёжика и кошка Тула, ведущая двойную жизнь

Доброе утро! Начинаем новый хороший день с порции позитивных новостей. Поехали!

Осеняя погода подкралась незаметно. Сегодня небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +23 градусов.

Ребенок из английского города Отли, графство Западный Йоркшир, нашел на дороге и спас ежа-альбиноса, который страдал от обезвоживания и голода. Об этом сообщает издание «Би-би-си».

Шестилетний Рубен Уиггинс (Ruben Wiggins) днем увидел на улице ежа и понял, что он нуждается в помощи. Еж прятался под машиной. Мать Уиггинса помогла ему выманить животное. Ежа, которого назвали Джек Фрост (Jack Frost), передали в организацию по спасению ежей Prickly Piggs.

Руководительница организации Дайана Кук (Diane Cook) рассказала, что сначала сотрудники Prickly Piggs подумали, что это домашний еж, который сбежал от хозяев. «Когда мы получили сообщение в Facebook, мы были озадачены описанием и подумали, что возможно, это домашний африканский карликовый еж, который сбежал из дома. Когда Рубен с отцом привезли ежика, мы были поражены этим крошечным белым колючим шариком с розовым носом и глазами — настоящим, редчайшим ежиком-альбиносом».

Когда Джека Фроста обследовали, оказалось, что он был при смерти: страдал от сильного обезвоживания и истощения, был заражен клещами, блохами и личинками мух. Чтобы убрать их, потребовалось несколько часов. Ежа откормили и вылечили от внутренних паразитов. Когда состояние здоровья животного улучшится, его выпустят в лес.

В организации по спасению ежей подчеркнули, что обычно ежи ведут ночной образ жизни. Животным, которые находятся на улице днем, необходима экстренная помощь. Специалист по дикой природе доктор Тони Баннел (Toni Bunnell), которая в прошлом лечила ежей-альбиносов, сказала, что они хорошо выживают в дикой природе. «Хотя считается, что светлый окрас делает их более заметными для хищников, на самом деле это не проблема. Всего через несколько дней в дикой природе мех и колючки альбиноса становятся грязными и служат камуфляжем», — пояснила она.

Второй — вслед за Dequine — женский дебют из Алма-Аты, который моментально хочется причислить к лучшим поп-записям года. Лейли Тажибаева сочиняет мечты об идеальном лете, которое у нас украли. Отличных оптимистичных треков (см. также «Мои лучи», «Хилс», «Дальше-выше») хватит не на один плейлист. Сегодня слушаем Леля - «Саби».

41-летняя Коула Кларк, жительница города Суиндон на юго-западе Англии, обнаружила, что ее 11-летняя сибирская кошка по кличке Тула ведет двойную жизнь и еще какую! Историю нахальной кошки описывает HuffPost.

16 августа кошка вернулась с прогулки с запиской на ошейнике.

«У этой кошки есть дом? Она всегда в Toby Carvery [сеть британских ресторанов]", — говорилось в письме.

По словам Кларк, она долго смеялась, когда прочитала записку.

Хозяйка опубликовала фотографию записки в инстаграме и фейсбуке, где написала: «Могу представить, как она давила на жалость в надежде получить кусочек мяса! У нее прекрасный дом, и каждую ночь она проводит с нами, но спасибо клиентам и работникам Toby за заботу о ней!»

Кларк также сходила в тот самый ресторан, чтобы сообщить работникам, что ее кошка не бездомная. Там хозяйке рассказали, что Тула могла мяукать часами, пока не получала желаемое.

Когда Кларк вышла из Toby, то обнаружила, что ее пушистый питомец уже сидит у столиков во внутреннем дворике.

По словам хозяйки, особенно ее кошка неравнодушна к ветчине и курице.

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