23 октября: православное реалити-шоу и тайное послание на пластинке

Доброе утро! Дни летят, и так незаметно наступила середина недели, можно сказать «маленькая пятница». Желаем, чтобы среда прошла у вас беззаботно, по крайней мере, постараемся начать день на позитивной ноте.

Сегодняшний прогноз обещает дождик, так что не забудьте взять с собой зонт.

Поговорим немного о еде, пока вы завтракаете. Этот парень придумал необычный способ поедания супа.

Скоро откроется православное реалити-шоу. Канал «Спас» запускает реалити-шоу в монастыре, участники которого целый месяц будут жить в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. Съемки начнутся уже в ноябре. Десять участников будут ежедневно беседовать со священниками и знаменитыми гостями.

Канадский блогер-меломан обнаружил тайное послание на виниловой пластинке. Пластинка принадлежит рок-группе Prodigal и была выпущена 35 лет назад. Мужчина специально искал ее после того как узнал про зашифрованное послание. И это оказалось правдой. После оцифровки и перевода записи в текстовый формат он получил 9 строчное послание, в которое вошли отрывки из Библии и цитаты Альберта Эйнштейна.

В качестве музыкальной паузы посмотрим смешной клип группы «Агонь» с Ириной Горбачевой. Получилось нечто в стиле «Полицейской академии».

В галерее сегодня потрясающие космические кадры из профиля NASA.