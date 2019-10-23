блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
23 октября: православное реалити-шоу и тайное послание на пластинке

23 октября: православное реалити-шоу и тайное послание на пластинке

Доброе утро! Дни летят, и так незаметно наступила середина недели, можно сказать «маленькая пятница». Желаем, чтобы среда прошла у вас беззаботно, по крайней мере, постараемся начать день на позитивной ноте.

 

Сегодняшний прогноз обещает дождик, так что не забудьте взять с собой зонт.

 

Поговорим немного о еде,  пока вы завтракаете. Этот парень придумал  необычный способ поедания супа.

 

Скоро откроется православное реалити-шоу. Канал «Спас» запускает реалити-шоу в монастыре, участники которого целый месяц будут жить в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. Съемки начнутся уже в ноябре. Десять участников будут ежедневно беседовать со священниками и знаменитыми гостями.

 

Канадский блогер-меломан обнаружил тайное послание на виниловой пластинке. Пластинка принадлежит рок-группе Prodigal и была выпущена 35 лет назад. Мужчина специально искал ее после того как узнал про зашифрованное послание. И это оказалось правдой. После оцифровки и перевода записи в текстовый формат он получил 9 строчное послание, в которое вошли отрывки из Библии и цитаты Альберта Эйнштейна.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим смешной клип группы «Агонь» с Ириной Горбачевой. Получилось нечто в стиле «Полицейской академии».

 

В галерее сегодня потрясающие космические кадры из профиля NASA.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +4
22 октября: организм мужчины производит пенное
22 октября: организм мужчины производит пенное
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.