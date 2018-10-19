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Утро в Туле
19 октября: Развратный робот-собака и поющие ледники

19 октября: Развратный робот-собака и поющие ледники

Доброе утро! С пятницей нас всех!

 

Увы, именно на этих выходных наша осенняя сказка закончится. Впрочем, в субботу еще можно будет «урвать» кусочек золотого великолепия. Не упускаем эту возможность!

Чем займемся в этот уик-энд? Новая экскурсия, лекция о восьмерке, спектакль с М. Авериным, знакомство с культурным центром и море качественной музыки — выбирайте в нашем специальном обзоре!

 

Красоты этому дню! Срочно!

Американские учёные сняли на видео «поющие» ледники в Антарктике. По словам исследователей, гул появляется из-за громких вибраций, которые образуются под влиянием сильного ветра. Ледники «поют» на слишком низких частотах. Чтобы их услышать, пришлось ускорить запись примерно в 1200 раз:

 

Новости! Сегодня расскажем про всякие новинки.

Для тех, кто устал от «Дошика» и «Роллтона». Pringles создал свою лапшу быстрого приготовления со вкусами «Сметаны и лука» и «Халапеньо и лука»! Пока лапша доступна только в Японии, но в будущем появится в США.

 

В Японии придумали «вечную» жевательную резинку — она электрическая, бьет током язык жующего и за счет этого сохраняет свой «вкус». Правда, пока что доступны только «горький» и «соленый». Никаких вам арбузов или вишни, все сурово! Исследователи полагают, что смогут имитировать и другие вкусы, изменяя силу и паттерн электрического напряжения, генерируемого во время жевания. Такая жевательная резинка, конечно, вряд ли попадет на прилавки супермаркетов. Ее цель — стать частью виртуальной реальности, добавив в нее не только манипуляции зрением и слухом, но также вкусом.

 

Дизайнеры из Panasonic придумали необычное устройство, которое помогает избавиться от отвлекающих коллег в офисе. Это огромный наголовник с наушниками, который сужает боковое зрение и позволяет сконцентрироваться на работе. Нам бы такое очень пригодилось!

 

Музыкальная пауза!

Помните робота от Boston Dynamics, которого научили танцевать под песню Uptown Funk Бруно Марса? Так вот, один пользователь Reddit (ах, шалун!) наложил на этот видос другую песню — Sexy Back Джастина Тимберлейка. Получилось очень секси (а кое-где прям даже разврат, ой-ёй), то что нужно для пятницы:

 

Ну наконец-то!

Мы знаем, куда вам потратить лишние миллионы рублей!

Компания Terrafugia начала прием предзаказов на двухместную модель автомобиля-самолета Transition. С помощью него можно и летать, и ездить по земле.

Официальная стоимость гибридного средства неизвестна, но, по слухам, она будет начинаться от 280 тыс. долларов (это примерно 18 с половиной миллионов рублей). Автомобиль летает с помощью двигателя внутреннего сгорания, а по земле ездит при помощи гибридной силовой установки. Трансформация из самолета в автомобиль и наоборот занимает около минуты.

Отметим, что несмотря на то, что они не единственные, кто проектирует летающие автомобили, Terrafugia стала первой компанией, начавшей серийное производство и официально объявившей о старте продаж.

 

В галерее — итоги ежегодного фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018. Между прочим, в число лучших работ вошли фотографии членов Союза Фотографов дикой природы России — Дениса Будькова и Сергея Горшкова! Поздравляем, поставили их работы первыми в галерее!

Галерея
Призёр в номинации «Животные в среде их обитания», автор Сергей Горшков, Фото: 1
Призёр в номинации «Окружающая среда», автор Денис Будьков, Фото: 2
Победитель в номинации «Фотограф года живой природы — 2018», автор Марсель Ван Остен, Фото: 3
Победитель в номинации «Креативный взгляд», автор Кристобан Серрано, Фото: 4
Победитель в номинации «Окружающая среда», Фото: 5
Победитель в номинации «Молодой фотограф: 10 и младше», Фото: 6
Победитель в номинации «Фотожурналист дикой природы», автор Алехандро Прието, Фото: 7
Победитель в номинации «Молодой фотограф», Фото: 8
Победитель в номинации «Городская дикая природа», автор Марко Коломбо, Фото: 9
Победитель в номинации "Животные в своей среде обитания", Фото: 10
Победитель в номинации "Насекомые", Фото: 11
Победитель в номинации "Под водой", Фото: 12
Победитель в номинации "Фотожурнализм", Фото: 13
Победитель в номинации "Портфолио", Фото: 14
Победитель в номинации "Амфибии и рептилии", Фото: 15
Призёр в номинации «Городская дикая природа», автор Феликс Хейнценберг, Фото: 16
Призер в номинации "Насекомые", Justin Gilligan, Australia, Фото: 17
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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 05:59 +8
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