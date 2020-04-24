24 апреля: голливудские звезды в виде пельменей и борьба Короны против буллинга

Доброе утро, товарищи! Ну вот и настала нас пятница-развратница. Продолжаем придаваться разврату дома вместе с хорошими новостями. Поехали!

Сидеть дома нам помогает атмосферная погода. На улице дождь будет идти в пятницу, субботу и воскресенье. А температура воздуха прогреется до +11. Так что лучше оставайтесь дома, укутайтесь в теплый плед, заварите какао и почитайте книжку или посмотрите кино.

В сети любят сравнивать образы знаменитостей с различными предметами. Особенно широкое пространство для фантазии у поклонников Тимоти Шаламе. Наряды актера сравнивают то с флаконами антисептика, то с упаковками гречки, то с городами. А вот у образов Оскара Айзека нашли сходство с приставкой Nintendo Switch.

Теперь же пользовательница твиттера под ником @proebaldeadline предложила сравнивать наряды звезд на ежегодной вечеринке Met Gala с упаковками пельменей. Так, Джаред Лето в его знаменитом красном костюме от Gucci, в дополнение к которому шла голова, напоминает пачку пельменей «Сибирская коллекция», а Ким Кардашьян в золотом платье от Versace — пачку «Цезарь».

А теперь немного ностальгии. Слушаем все вместе песню Listen To Your Heart шведской исполнительницы Roxette. А какие композиции из 90-ых слушаете вы? Делитесь своими музыкальными предпочтениями в комментариях.

Восьмилетний мальчик из Австралии с необычным именем Корона Де Врис (Corona De Vries) написал Тому Хэнксу письмо о том, что его травят в школе из-за созвучного с коронавирусом имени. Как сообщает австралийский телеканал 7 news, актер ответил ребенку и даже отправил ему подарок.

«Я слышал по новостям, что вы и ваша жена подхватили вирус. Как вы себя чувствуете? Мне нравится мое имя, но в школе люди называют меня «коронавирусом». Это меня очень расстраивает и злит», — написал мальчик.

Вскоре Корона получил вот такой ответ:

«Дорогой друг Корона,

твое письмо очень порадовало нас с женой. Спасибо за то, что ты такой хороший друг — друзья поддерживают друг друга в трудную минуту.

Я видел тебя по телевизору, и хотя я уже вернулся домой в США и выздоровел, от твоего письма мне стало лучше.

Знаешь, ты единственный человек с именем Корона, которого я знаю, — как кольцо вокруг Солнца».

Также Хэнкс написал, что отправил мальчику подарок: «Я думаю, тебе подойдет эта пишущая машинка. Я брал ее с собой на Голд-Кост, и теперь она отправляется к тебе. Спроси у взрослых, как она работает. И воспользуйся, чтобы написать мне ответ».

Свое письмо Том Хэнкс напечатал на машинке, а подпись поставил от руки: «Я — твой друг! Еще раз спасибо!»

Речь идет о пишущей машинке, выпущенной под маркой Corona. Ее фото Хэнкс выкладывал в инстаграм, когда заболел коронавирусом.

В Instagram стартовал флешмоб #HomeCouture. Пользователи воссоздают кутюрные образы модных домов в домашних условиях. Посмотрите, как пользователи повторяют известные образы в нашей галерее.

Хорошего дня и не болейте!