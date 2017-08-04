4 августа: Аисты, спа-карусели и гигантская чайка

Доброе утро! С пятницей нас всех!

Ура! Выходные! Все самое интересное, что ждет туляков в этот уик-энд, собрано в нашем обзоре вот здесь. Выбирайте, как провести первые выходные августа!

О погоде. Помните, что главное - настрой. И вообще, у природы нет плохой погоды. Зонтики берите с собой на всякий случай.

Продолжая тему погоды. Вот, смотрите, как в Челябинске радуются любой погоде. Молодцы!!!

Начинаем готовить себя к выходным с любимого мультика Simon's Cat! Вышла подборка мультиков "про любовь": Саймон пытается найти свою вторую половинку. Хотя постойте... у него же уже есть кот, зачем ему еще кто-то?!

Новости. Все хорошие, не переживайте.

Американская компания Boeing отправила из Сиэтла пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner в полет над США. По маршруту, который повторяет очертания самого Dreamliner.

The gif this @BoeingAirplanes 787 drawn with a 787 deserves.



Still in the air at https://t.co/ltUSXWvJ2a pic.twitter.com/FOWMsfqYW1 — Flightradar24 (@flightradar24) 3 августа 2017 г.

В Екатеринбурге на территории перинатального центра установили дорожные знаки с аистами, несущими в клювах новорожденных детей. В следующем году они, наверное, высадят в палисадниках капусту и вообще снимут с себя всякую ответственность за появление детишек)))

В ноябре 2016 года власти японского Беппу пообещали воплотить в жизнь идею парка на тему SPA, если шуточный ролик о таком парке посмотрят миллион раз. Меньше чем за год видео посмотрели 4 миллиона раз. И ведь обещание выполнили - парк сделали!!! Правда, всего на три дня. Для проекта арендовали действующий парк развлечений и адаптировали некоторые из его аттракционов в соответствии с тематикой. Большую часть билетов получили те, кто вложился в соответствующую краудфандинговую кампанию. Ожидается, что всего парк посетят около 12 тысяч гостей. В парке есть карусели, в которых вместо кабинок посетителей усаживают в четырёхместные ванны, и горка с пеной. Полностью раздеваться гостям не разрешено, но рекомендуется взять с собой купальники и банные полотенца. Можно прийти в своей обычной одежде, но администрация предупреждает, что вещи промокнут. Главная идея проекта — привлечь внимание к туризму в Беппу, городе, известном своими горячими природными источниками.

Вот ролик, с которого все началось:

А вот что получилось:

Музыкальная пауза!

Ten Second Songs перепел "главную песню лета", Despacito, в 26 музыкальных стилях. Вам какой больше всего понравился?

И необычный прогноз погоды на канадском телеканале. Там гигантская чайка совершила зверское нападение на камеру, транслирующую вид на Ванкувер. Ведущая пыталась сдержаться изо всех сил:

Тара Джин, ведущая, назвала эфир с птицей за спиной «величайшим моментом за всю карьеру».

В галерее - милые котопсы. Хороших вам выходных! Увидимся в понедельник. ;)